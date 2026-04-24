Hingoli News: हळदीचे दर घसरल्याने शेतकरी संकटात; बाजारातील दर १६ हजारांवरून १२ हजारांवर; अतिवृष्टीमुळे उत्पादन घटले

हयातनगर: पिवळं सोनं म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हळदीने यंदा हयातनगर आणि परिसरातील शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत पाणी आणले आहे. अतिवृष्टीमुळे उत्पादनात घट झाली असताना बाजारपेठेत भावही घसरल्याने हळद उत्पादक शेतकरी दुहेरी संकटात सापडले आहेत. .हंगामाच्या सुरवातीला हळदीला प्रति क्विंटल १६ हजार रुपये दर मिळत होता. मात्र, सध्या हा दर १२ हजार रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. प्रति क्विंटल चार हजार रुपयांची घट झाल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. मशागत, बियाणे, खते, औषधे आणि काढणीचा खर्च पाहता, या दरातून खर्चही निघणार नाही, अशी चिंता शेतकरी व्यक्त करत आहेत..यंदा परिसरात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक शेतात पाणी साचून राहिले. त्यामुळे हळदीवर रोगांचा प्रादुर्भाव वाढून अपेक्षेप्रमाणे उत्पादन मिळाले नाही. कमी उतारा आणि कमी भाव यामुळे शेतकरी कात्रीत सापडला आहे. या भागातील अनेक शेतकऱ्यांचे वर्षभराचे आर्थिक नियोजन हळद पिकावर अवलंबून असते..मुलांचे शिक्षण, लग्नकार्य तसेच कर्जाचे हप्ते याच उत्पन्नातून भागवले जातात. मात्र, यंदा हळदीचे पैसे कमी मिळाल्याने आगामी खरीप हंगामासाठी बियाणे व खते खरेदी करणेही कठीण होणार आहे. खरिपाचे पीक हातात येईपर्यंत आर्थिक चणचण सहन करण्यावाचून शेतकऱ्यांकडे पर्याय उरलेला नाही.."अतिवृष्टीमुळे आधीच पीक हातचे गेले. आता जे काही थोडेफार हातात आले त्याला भाव नाही. १६ हजारांवरून थेट १२ हजारांवर भाव आल्यामुळे आमचे कंबरडे मोडले आहे. बँकांचे हप्ते भरायचे कसे आणि घर चालवायचे कसे, हेच समजेनासे झाले आहे."-प्रदीप सारंग, शेतकरी, हयातनगर."हळद शिजवणे, वाळवणे आणि पॉलिश करणे यासाठी मोठा खर्च येतो. आजचा भाव पाहता मजुरीचा खर्चही निघणे कठीण झाले आहे. सरकारने हळदीला हमीभाव देऊन आधार द्यावा, अन्यथा शेतकरी पुन्हा एकदा कर्जाच्या विळख्यात अडकल्याशिवाय राहणार नाही."-संतोष राऊत, हळद उत्पादक शेतकरी