परळीत वैद्यनाथ चरणी अडीच लाख भाविक 

परळी वैजनाथ (जि. बीड) - "हर हर महादेव', "वैद्यनाथ महाराज की जय'चा जयघोष करत तिसऱ्या श्रावण सोमवारी (ता. 19) येथील श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगाच्या दर्शनासाठी शिवभक्तांचा जनसागर उसळला. सायंकाळपर्यंत सुमारे दोन ते अडीच लाखावर भाविकांनी वैद्यनाथाचे दर्शन घेतले. तिसऱ्या श्रावण सोमवारनिमित्त पहाटे काकड आरती, अभिषेक, पूजा होऊन दर्शनाला सुरवात झाली. शिवभक्तांनी मध्यरात्रीपासून रांगा लावल्या. दिवसभर शिवभक्तांचा महापूर उसळला. दोन ते अडीच लाखांवर भाविकांनी वैद्यनाथाचे दर्शन घेतले. सायंकाळपर्यंत दर्शनासाठी रांगा कायम होत्या. मंदिर परिसर भाविकांनी गजबजून गेला. अनेक भाविकांनी दर्शनाबरोबरच प्रभू वैद्यनाथाचा अभिषेक तसेच पूजा केली. बेल, फुले, श्रीफळ अर्पण केले. शिवाय मुगाची शिवमूठही अर्पण केली. अनेक शिवभक्त गोदावरी नदीच्या पाण्याने श्रींची पूजा करतात. काही भाविक श्रावण महिन्यात दररोज पायी चालत येऊन दक्षिणगंगेचे जल स्वतः आणून वैद्यनाथास अर्पण करून पूजा करतात. श्रावण महिन्यात तिसऱ्या सोमवारी मोठी गर्दी झाली. सलग तीन दिवस सुट्या असल्याने वैद्यनाथाच्या दर्शनासाठी दोन दिवसांपासून गर्दी वाढलेली दिसली.

