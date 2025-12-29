Paradh News : दोन बांगलादेशीची स्वदेशात रवानगी; पोलिस ठाण्यात झाला होता गुन्हा नोंद

पारध - पारध (ता. भोकरदन) परिसरात बेकायदेशीर वास्तव करणाऱ्या त्या दोन बांगलादेशीयांना जिल्हा पोलिस विशेष शाखा व पारध पोलिसांच्या वतीने पश्चिम बंगालच्या बॉर्डरवरून स्वदेशी पाठवण्यात आल्याची माहिती पारध पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक संतोष माने यांनी दिली..याविषयी माहिती अशी की, पारध पोलिस ठाण्याच्या कार्यक्षेत्रातील अनवा (ता. भोकरदन) शिवारात बांगलादेशी नागरिक इमदार हुसेन मोहम्मद अली अहमद उर्फ सिपॉन (वय 26) हुमायून कबीर मोहम्मद उली अहमद (वय-40) हे विनापरवानगी बेकायदेशीररित्या वास्तव करून राहत होते..याप्रकरणी पारध पोलिसांनी गेल्या वर्षीपूर्वी त्या बांगलादेशी विरुद्ध विविध कलमाखाली गुन्हा नोंदविला होता. तर परकीय नागरिक कायदा प्रमाणे एक वर्षांची शिक्षा व 2500रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. तर त्यांनी आधारकार्ड सह कागदपत्रे बनावट बनवून भोकरदन येथील भारतीय स्टेट बँकेत खाते उघडून त्यातून गेल्या अनेक वर्षांपासून बांगलादेशात पैसे पाठवत असल्याचे पोलिसांच्या तपासात उघड झाले होते..न्यायालयाने त्यांना दिलेली शिक्षा संपल्याने जालना विशेष पोलिस शाखा व पारध पोलिसांनी बीएसएफच्या मदतीने पश्चिम बंगालच्या मालदा जिल्हातील बैशनबनगर पोलिसाकडे रविवारी (ता. 28) हस्तानंतर केले. ही कारवाई वरिष्ठाच्या मार्गदर्शनाखाली जालना विशेष शाखेचे पोलिस निरीक्षक रवींद्र पेरगुलवार, पारध ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक संतोस माने, उपनिरीक्षक वाल्मिक नेमाने,सुभाष जायभाये यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.