Paradh News : दोन बांगलादेशीची स्वदेशात रवानगी; पोलिस ठाण्यात झाला होता गुन्हा नोंद

बेकायदेशीर वास्तव करणाऱ्या दोन बांगलादेशीयांना पारध पोलिसांच्या वतीने पश्चिम बंगालच्या बॉर्डरवरून स्वदेशी पाठवण्यात आले.
पारध - पारध (ता. भोकरदन) परिसरात बेकायदेशीर वास्तव करणाऱ्या त्या दोन बांगलादेशीयांना जिल्हा पोलिस विशेष शाखा व पारध पोलिसांच्या वतीने पश्चिम बंगालच्या बॉर्डरवरून स्वदेशी पाठवण्यात आल्याची माहिती पारध पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक संतोष माने यांनी दिली.

