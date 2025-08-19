Selu News : दुधना नदीपात्रावरील पुलावरून दोन दुचाकीस्वार गेले वाहून; सेलू- वालूर रस्त्यावरील राजेवाडी गावाजवळील घटना

सेलू - सेलू-वालूर रस्त्यावरून दुचाकीवरुन जात असलेले दोघेजण राजेवाडी गावाजवळील दूधना नदीच्या पुलावरुन जाणाऱ्या पाण्यात वाहून गेल्याची घटना मंगळवारी (ता. १९) चारच्या सुमारास घडली. निम्न दुधना प्रकल्पातून आठ दरवाजामधून सोमवारी (ता. १८) दुधना नदीपात्रात जवळपास ६ हजार पाचशे क्युसेक पाणी सोडण्यात आल्याने दुधना नदीला पूर आला..सेलू- वालूर रस्त्यावरील राजेवाडी गावाजवळील दूधना नदीवरील पुलावरुन दुचाकीने जात असताना सदर घटना घडली आहे. प्रशासनाकडून मिळालेली माहिती अशी की, छबुराव जावळे (वय ५० वर्ष, रा. गुळखंड) आणि मारुती रामभाऊ हरकळ (वय ४५ वर्ष रा. वालूर ) ता. सेलू हे दोघेजण राजेवाडी ते वालूर या रस्त्याने दुचाकीवरुन जात होते..दूधना नदीपुलावर आल्यावर पुलावरुन वाहत असलेल्या पाण्याचा अंदाज न आल्याने सदर दोघेजण नदीपात्रात पडले. यावेळी राजवाडी येथील गोविंद काष्टे, नितीन शेवाळे, दगडू बनगे आदी तरुणांनी संबंधितांना वाचविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु पाण्याच्या प्रवाहाच्या गतीने त्यांना वाचविता आले नाही..घटनेची माहिती मिळताच उपविभागीय पोलिस अधिकारी दिपक कुमार वाघमारे, तहसिलदार डॉ. शिवाजी मगर, पोलिस उपनिरीक्षक गणेश पवार, पोलिस जमादार मुकेश बुधवंत, गुलाब राठोड यांनी घटनास्थळी धाव घेतली..वाहून गेलेल्या दोघांचा शोध घेण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. सध्या पुलावरुन पाणी वाहत आहे. त्यामुळे वाहन नागरीकांनी चालक, पुल ओलांडण्याचा प्रयत्न करून, आपला जीव धोक्यात घालू नये, असे आवाहन तहसिलदार डॉ. शिवाजी मगर व पोलिस निरीक्षक दीपक बोरसे यांनी केले आहे..कमी उंचीचा पुलामुळे निम्न दुधना प्रकल्पातून दुधना नदी पात्रात पाणी सोडले कि, या पुलावरुन लगेच पुराचे पाणी वाहते. या ठिकाणी पुलाची ऊंची वाढविण्यात यावी अशी अनेक दिवसांपासून मागणी होत आहे. परंतू रहदारी असलेल्या या पुलाकडे लोकप्रतिनिधी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. या ठिकाणी मोठा पुल उभारण्यात यावा अशी मागणी करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.