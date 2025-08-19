मराठवाडा

Selu News : दुधना नदीपात्रावरील पुलावरून दोन दुचाकीस्वार गेले वाहून; सेलू- वालूर रस्त्यावरील राजेवाडी गावाजवळील घटना

दुचाकीवरुन जात असलेले दोघेजण दूधना नदीच्या पुलावरुन जात असलेल्या पाण्यात वाहून गेल्याची घटना घडली.
dudhana river flood water
dudhana river flood watersakal
संजय मुंढे
Updated on

सेलू - सेलू-वालूर रस्त्यावरून दुचाकीवरुन जात असलेले दोघेजण राजेवाडी गावाजवळील दूधना नदीच्या पुलावरुन जाणाऱ्या पाण्यात वाहून गेल्याची घटना मंगळवारी (ता. १९) चारच्या सुमारास घडली. निम्न दुधना प्रकल्पातून आठ दरवाजामधून सोमवारी (ता. १८) दुधना नदीपात्रात जवळपास ६ हजार पाचशे क्युसेक पाणी सोडण्यात आल्याने दुधना नदीला पूर आला.

Loading content, please wait...
water
Bike
Bridge
flood news
Dudhana river

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com