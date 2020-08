परभणी जिल्ह्यात दोन सराफा व्यापाऱ्यांवर चाकू हल्ला

झरी (परभणी) : दिवसभरात सोने-चांदीचा व्यवसाय करून सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास दुधगावच्या दिशेने जाणार्‍या दोन सराफा व्यापाऱ्यांवर चाकू हल्ला करून त्यांच्याकडील दोन लाख ८८ हजारांचा ऐवज लुटत चोरट्यांनी पोबारा केला. ही घटना सोमवारी (ता.१७) रात्री उशिरा घडली. दरम्यान या घटनेत दोन्ही व्यापारी जबर जखमी झाले असून त्यांच्यावर जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. दुधगाव येथील सराफा व्यापारी नामदेव सुधाकर शहाणे व योगेश सुधाकर शहाणे ही भावंडे झरी (ता.परभणी) बसस्थानक परिसरात सोने-चांदीचा व्यवसाय करतात. दिवसभर झरीचे दुकान चालवून ते सायंकाळच्या साडेपाचच्या सुमारास दुधगाव या आपल्या मुळगावी जातात. नेहमीप्रमाणे ते सोमवारी (ता.१७) सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास दुकानाचे काम आटोपून दुधगावकडे आपल्या दुचाकी बुलेट (एम. एच. 22 एच. यु. 6058) वर निघाले होते. झरी पासून साधारणत: एक ते दीड किलोमीटर अंतरावर असलेल्या लोअर दुधना कालव्याजवळील पुलाजवळ आले असता, तोंडाला पट्टी बांधलेल्या दोघांनी त्यांच्याकडील सोने-चांदीच्या दागिण्यांची पिशवी हिसकावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पिशवी मिळत नसल्याने चोरट्यांनी दोघा भावंडावर चाकू हल्ला केला. दोघावरही आठ ते दहा चाकूंचे वार करून व्यापार्‍यांच्या हातातील दागीन्यांची पिशवी लंपास करून चोरट्यांनी झरीच्या दिशेने पोबारा केला. या लुटीत व्यापार्‍याकडील १८ हजारांची रोख रक्कम व दोन लाख ७० हजारांचे सोने-चांदीचे दागिन्यांचा ऐवज लंपास केला. गंभीर जखमी झालेल्या नामदेव व सुधाकर या भावंडांनी तशाच अवस्थेत झरी गाठले. जखमी अवस्थेत असलेल्या दोघांना पाहून झरी येथील कैलास अग्रवाल, गंगाधर जगाडे, आदींनी त्यांना परभणीच्या जिल्हा शासकीय रूग्णालयात त्यांना उपचारासाठी दाखल केले. दरम्यान, या भावंडांची प्रकृती उपचारानंतर आता स्थिर असून योगेश सुधाकर गव्हाणे यांच्या फियार्दीवरून ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिसांची चार ठिकाणी नाकाबंदी... घटनेची माहिती कळताच परभणी ग्रामीण पोलीस ठाण्यासह स्थानिक गुन्हे शाखा व मुख्यालयातील काही पोलीस कर्मचार्‍यांनी झरी परिसरात चार ठिकाणी नाकाबंदी केली. बोरी रोड, टाकळी कुंभकर्ण, पेडगाव किन्होळा पाटी रोड परिसरात पोलीसांनी रात्रभर नाकाबंदी केली. या घटनेमुळे झरी परिसरात भितीचे वातावरण बनले असून परिसरातील पेट्रोलिंगमध्ये वाढ करण्याची मागणी झरी ग्रामस्थांच्या वतीने करण्यात आली आहे. संपादन : सुस्मिता वडतिले

