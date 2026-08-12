मराठवाडा

Kaygaon News : गोदावरीच्या पुरात बुडून दोन चिमुकल्यांचा मृत्यू; आमदार बंब यांचे कुटुंबियांना सांत्वन

गोदावरी नदीच्या पुराच्या पाण्यात बुडून तन्वी अविनाश मिसाळ (वय-अडीच वर्षे) आणि आयुष रविंद्र मिसाळ (वय-३ वर्षे) या दोन चिमुकल्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
MLA Prashant Bamb

MLA Prashant Bamb

sakal

जमील पठाण
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कायगाव - गंगापूर तालुक्यातील अमळनेर वस्ती येथे रविवारी (ता. ९) रोजी दुपारी १२ वाजेनंतर गोदावरी नदीच्या पुराच्या पाण्यात बुडून तन्वी अविनाश मिसाळ (वय-अडीच वर्षे) आणि आयुष रविंद्र मिसाळ (वय-३ वर्षे) या दोन चिमुकल्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.

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Prashant Bamb
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