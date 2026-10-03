Hingoli Earthquake : हिंगोली जिल्ह्यात भूकंपाचे दोन धक्के; भूकंपाची तीव्रता 4.5 रिश्टर स्केल इतकी नोंद

हिंगोली - हिंगोली जिल्ह्यातील औंढा नागनाथ आणि वसमत तालुक्यात पुन्हा भूकंपाचे धक्के बसले आहेत. शनिवारी सकाळी भूकंपाचे जोरदार धक्के जाणवले. सकाळी 7 वाजून 46 मिनिटांनी हलका धक्का बसल्यानंतर पावणेदहा वाजता पुन्हा मोठा धक्का जाणवला. या भूकंपाची तीव्रता 4.5 रिश्टर स्केल इतकी नोंदवण्यात आली, वसमत तालुक्यातील पांगरा शिंदे हे केंद्रबिंदू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मागील अनेक वर्षांपासून हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत आणि औंढा तालुक्यात भूकंपाचे सातत्याने धक्के बसत आहेत. नेहमीच पांगरा शिंदे परिसरात जमिनीतून गूढ आवाज येणे, जमीन हलणे हे प्रकार होत आहेत..शनिवारी सकाळी या भागाला भूकंपाचे दोन धक्के बसलेवसमत तालु्क्यातील पांगरा शिंदे, कळमनुरी तालु्क्यातील रामेश्वर तांडा या शिवारात भूकंपाचा केंद्र बिंदू आहे. या शिवाय औंढा नागनाथ तालुक्यातील वसई शिवारातही एकावेळी भूकंपाची नोंद होती. वारंवार होणाऱ्या भूकंपानंतर प्रशासनाकडून पाहणी केली जात आहे तर त्यानंतर या परिसरात भूकंपरोधक घरे व शासकिय इमारती भूकंपरोधक करण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत..जुलै महिन्यात झालेल्या भूकंपानंतर शनिवारी ता. 3 सकाळी सात वाजून 43 मिनीटांनी गढाळा (ता. औंढानागनाथ) केंद्रबिंदू असलेल्या ठिकाणी ३.३ रिश्टरस्केलचा भूकंप झाला. याभूकंपाचे धक्के पसिरात जाणवले आहेत. मात्र त्यानंतर 9 वाजून 44 मिनीटांनी भूकंपाचा जोरदार धक्का बसला असून जमीनीतून मोठा आवाज व हादरा बसला आहे. पांगरा शिंदे (ता. वसमत) या भूकंपाचे केंद्र बिंदू असून 4.5 रिश्टर स्केल एवढी भूकंपाची नोंद झाली आहे..या भूकंपाचे धक्के हिंगोली जिल्हयातील सर्वच गावांमधून कमी अधिक प्रमाणात जाणवले आहेत. पांगरा शिंदे, कुरुंदा, वापटी, कुपटी, शिरली, पिंपळदरी, राजदरी, सोनवाडी या भागात भूकंपाची तिव्रता अधिक प्रमाणात जाणवली असून भूकंप होत असल्याचे लक्षात येताच गावकरी घराबाहेर पडले. त्यानंतर तीन मिनीटांच्या अंतराने तीन वेळी जमीनीतून आवाज आल्याचे पिंपळदरी येथील गावकरी बापुराव घोंगडे यांनी सांगितले. मात्र या आवाजाची नोंद झाली नाही..भूकंपामुळे कुठेही जीवीत वा वित्त हाणी झाली नसल्याची प्राथमिक माहिती आहे. मात्र त्यानंतरही या भागात जाऊन पाहणी करण्याच्या सूचना क्षेत्रीय पातळीवरील कर्मचाऱ्यांना दिल्या आहेत. तर नागरीकांनी घाबरून जाऊ नये तसेच अफवांवरविश्वास ठेऊ नये- राहुल गुप्ता, जिल्हाधिकारी हिंगोलीपालकमंत्र्यांनी घेतली माहितीभूकंपाची माहिती मिळताच पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ तातडीने जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्याशी संपर्क साधून माहिती आणि प्रशासनाला अलर्ट राहण्याच्या सूचना केल्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.