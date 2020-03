देण्या-घेण्याच्या कारणावरुन उदगीरात हाणामारी, सोळा जणांवर गुन्हे दाखल

उदगीर (जि.लातूर) : शहरातील भाजी मार्केट चौकात पतातेवार चौकात दोन गटात देण्याघेण्याच्या कारणावरून बुधवारी (ता.चार) रात्री दहाच्या सुमारास तुंबळ हाणामारी झाली. परस्परविरोधी फिर्यादीवरून एकूण सोळा जणांवर हाणामारी करून गंभीर जखमी केल्याचा गुन्हा शहर पोलिसात दाखल करण्यात आला आहे. बुधवारी रात्री दहाच्या सुमारास पैशाच्या देण्याघेण्याच्या कारणावरून तू तू मै मै सुरू झाले लाठ्या काठ्या घेऊन परस्परविरोधी गट एकमेकांना भिडले. स्थानिक रहिवाशांच्या मध्यस्थीनंतर या ठिकाणी होणारी हाणामारी टळली. मात्र परत अर्ध्या-पाऊण तासाने पत्तेवार चौक ते कॉर्नर चौकाच्या दरम्यान परस्परविरोधी गटात तुंबळ हाणामारी झाली. यात अनेक जण गंभीर जखमी झाले. हुजेर जुबेर कुरेशी (वय-२०, रा. कार्टर चौक) याच्या फिर्यादीवरून मोहम्मद हुसेन इस्माईल कुरेशी, नजीर इस्माईल कुरेशी, श्यामदास अलिमुद्दिन कुरेशी, शुकुर अलिमुद्दिन कुरेशी, जावेद अब्दुल गफार कुरेशी, मतीन जन्मदिन कुरेशी, सलीम अलिमुद्दिन कुरेशी (सर्व रा. खाटीक गल्ली, उदगीर) या सात जणांवर शहर पोलीस ठाण्यात मारहाण करून गंभीर जखमी केल्याचा गुन्हा दाखल झाला आहे.

शुकुर अलिमुद्दिन कुरेशी (वय ३२, रा.समतानगर) यांच्या फिर्यादीवरून आरोपी जुबेर गफार कुरेशी, मुनीर गफार कुरेशी, हकिम समद कुरेशी, कालू उर्फ इरफान अब्दुल रहिम कुरेशी, हुजेर जुबेर कुरेशी, गणी गफार कुरेशी, मेहराज अब्दुल कुरेशी, समद गफार कुरेशी, रिजवान समद कुरेशी (सर्व रा.कॉर्नर चौक, उदगीर) यांच्यावर शहर पोलीस ठाण्यात मारहाण करून गंभीर जखमी केल्याचा गुन्हा दाखल झाला आहे. यातील मोहम्मद इस्माईल कुरेशी व नजर इस्माईल कुरेशी या दोन जखमींना लातूरला हलवण्यात आले आहे, तर मुनीर गफार कुरेशी या एकावर येथील सामान्य रुग्णालयात उपचार करण्यात येत आहे. उपविभागीय पोलिस अधिकारी मधुकर जवळकर शहर पोलीस निरीक्षक महेश शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक गजानन पाटील अधिक तपास करत आहेत. वाचा ः कोरोना व्हायरस रुग्णाच्या चर्चेने सोलापुरात गोंधळ आरसीपी असून अडचण नसून खोळंबा

येथील उपविभागीय पोलिस अधिकारी कार्यालयांतर्गत २८ जवानांची तैनात करण्यात आलेली आरसीपी तुकडी असून अडचण नसून खोळंबा असल्यागत झाली आहे. संवेदनशील शहराच्या पार्श्‍वभूमीवर पोलिस विभागाने दिलेली या जजवानांची तुकडी जर बुधवारी घटनास्थळी दाखल झाली असती तर ही पोलीस ठाण्याच्या समोर झालेली हाणामारी टळली असती.



