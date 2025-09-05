मराठवाडा

Dharashiv Accident: सोलापूर–हैदराबाद महामार्गावर ट्रक कारची भीषण टक्कर; दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू, तिघे गंभीर

Accident News: सोलापूर-हैदराबाद महामार्गावर नळदुर्गजवळ ट्रक आणि कारची समोरासमोर धडक होऊन दोन जण ठार झाले. या अपघातात तिघे गंभीर जखमी झाले असून जखमींवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नळदुर्ग (जि. धाराशिव) : ट्रक-कारच्या धडकेत दोन जण ठार, तर तीन जण गंभर जखमी झाल्याची घटना सोलापूर-हैदराबाद महामार्गावरील (क्रमांक ६) येथून जवळच गुरुवारी (ता. चार) सकाळी साडेसातच्या सुमारास घडली.

