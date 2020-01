बीड जिल्ह्यात दुचाकी अपघातात दोन तरुण ठार

माजलगाव (जि. बीड) - दुचाकीवरून पाथरीकडे जात असताना अज्ञात वाहनाने दिलेल्या धडकेत दोन जणांचा जागीचा मृत्यू झाल्याची घटना नागडगाव फाट्यावर बुधवारी (ता. 29) मध्यरात्री घडली. पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी की, बुधवारी रात्री शहरापासून जवळच असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गावर नागडगाव फाट्याजवळ पाथरी तालुक्‍यातील किन्होळा येथील दीपक अच्युतराव कणसे (वय 30) व युवराज सुभाष मगर (वय 23) हे दुचाकीवरून (एमएच-22 एन-0061) गावाकडे जात होते. अज्ञात वाहनाने दिलेल्या धडकेत दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. या प्रकरणी अज्ञात वाहनचालकाविरोधात ग्रामीण पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Web Title: Two killed In A Two-Wheeler Accident In Beed District