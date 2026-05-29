मराठवाडा

Wall Collapse : घराची भिंत कोसळुन दोन अल्पवयीन मुलांचा मृत्यू

पडीक घराच्या भिंतीजवळ खेळत असताना अचानक भिंत अंगावर कोसळल्याने दोन मुले जागी ठार झाली.
chaitnya bhise and shaurya kasar

chaitnya bhise and shaurya kasar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- पांडूरंग सोळुंके

गोंदी - अंबड तालुक्यातील घुंगर्डे हादगाव येथे शुक्रवारी (ता. २९)दुपारी अत्यंत दुर्देवी घटना घडली. पडीक घराच्या भिंतीजवळ खेळत असताना अचानक भिंत अंगावर कोसळल्याने दोन मुले जागी ठार झाली.

Loading content, please wait...
death
children
wall collapse news