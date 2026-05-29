Wall Collapse : घराची भिंत कोसळुन दोन अल्पवयीन मुलांचा मृत्यू

- पांडूरंग सोळुंकेगोंदी - अंबड तालुक्यातील घुंगर्डे हादगाव येथे शुक्रवारी (ता. २९)दुपारी अत्यंत दुर्देवी घटना घडली. पडीक घराच्या भिंतीजवळ खेळत असताना अचानक भिंत अंगावर कोसळल्याने दोन मुले जागी ठार झाली..शौर्य गोरख कासार (वय-९वर्ष) रा. घुंगर्डे हदगाव व चैतन्य राधाकिसन भिसे वय ( १२ वर्ष) रा मारफळा ता गेवराई यांचा समावेश आहे. चैतन्य भिसे हा उन्हाळी सुट्टी निमित्त मामाच्या गावी घुंगर्डे हादगाव येथे आला होता. दुपारच्या सुमारास दोघेही गावालगत असलेल्या एका पडीक घराच्या भिंतीजवळ खेळत असताना जीर्ण अवस्थेतील भिंत अचानक अंगावर कोसळून दोघांचाही जागीच मृत्यू झाला..दोघांनाही अंबड येथील उपजिल्हा रुग्णालय येथे दाखल केले असता डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. या घटनेमुळे संपूर्ण गावात शोक काळा पसरली असून सर्वत्र हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. जीर्ण व पडीक इमारतीमुळे होणाऱ्या अपघाताचा धोका लक्षात घेता अशा इमारतीची तातडीने पाहणी करून आवश्यक ती कारवाई करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.