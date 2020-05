Breaking News : उदगीरात आणखी दोघांना कोरोनाची लागण

लातूर ः उदगीर येथील सहा कोरोना बाधित रुग्णे बरे होवून त्यांना पुष्पगुच्छ देवून निरोप देवून काही तासच उलटत नाहीत तोच आणखी दोघांना कोरोनाची लागण झाल्याचे शुक्रवारी (ता.15) समोर आले आहे. उदगीरमधील कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. एकीकडे रुग्ण चांगले होत आहेत. शुक्रवारी उदगीरमधील सहा रुग्णांनी कोरोनावर मात करून बरे झाले. त्यांना राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांच्या उपस्थितीत पुष्पगुच्छ देवून निरोपही देण्यात आला. या कार्यक्रमाला काही तासच उलटत नाहीत तोच आणखी दोघांना लागण झाली आहे.

येथील विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्थेत आज उदगीर येथून आठ व्यक्तीचे स्वॅब तपासणीसाठी आले होते. या पैकी सहा जण निगेटीव्ह आले आहेत. तर दोघांचे अहवाल पॉझिटीव्ह आले आहेत. कर्नाटकातून निघाले चालत उत्तर भारतात, आरटीओंनी घेतले ६० जणांना ताब्यात उदगीर येथील नांदेड नाका भागातील हे रहिवाशी आहेत. विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्थेत आज एकूण 61 व्यक्तींचे स्वॅब तपासणीसाठी आले होते. त्यापैकी विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्थेतील 13 पैकी 13 व्यक्तींचे अहवाल निगेटीव्ह आले आहेत. किल्लारी येथील 3 पैकी 3, चाकूरमधील एक व्यक्तींचे अहवाल निगेटीव्ह आहेत. बीड येथील 17 पैकी 17 व्यक्तींचे अहवाल निगेटीव्ह आले आहेत व उस्मानाबाद येथील 19 पैकी 18 व्यक्तींचे अहवाल निगेटीव्ह आले असून एका व्यक्तींचा अहवाल प्रलंबित आहे, अशी माहिती विलासराव देशमुख शासकीय विज्ञान संस्थेचे अधिष्ठाता डॉ. गिरीष ठाकूर यांनी दिली कोरोना मिटर एकूण बाधित रुग्ण---39

उपचार सुरु असलेले रुग्ण--9

बरे झालेले रुग्ण--29

मृत्यू---1

Web Title: Two More Corona Positive Reports In Udgir