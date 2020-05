उदगिरात आणखी दोन रेड झोनची भर, गोविंदनगर अन् बोरताळा तांडा सील

उदगीर (जि.लातूर) : शहरातील कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. अंबिका कॉलनीशेजारील गोविंदनगर व बोरताळा तांडा आता दोन नवीन रेड झोन शासनाने जाहीर केले असून ही दोन्ही ठिकाणे सील करण्यात आली आहेत. रविवारी (ता.१७) दुपारी आनंदनगर भागातील एका ६५ वर्षे वयाच्या वृद्ध कोरोनाबाधित रुग्णाचा मृत्यू झाला. शुक्रवार व शनिवार या दोन दिवसांमध्ये उदगीरमध्ये १३ कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यामुळे गोविंदनगर व बोरताळा तांडा हे खबरदारीचा उपाय म्हणून जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी जी. श्रीकांत यांच्या आदेशाने हा परिसर रेड झोन घोषित करण्यात आला असून पुढील १४ दिवसांसाठी सील करण्यात आला आहे. आनंदनगर भागातील पॉझिटिव्ह आलेल्या रुग्णाचा रविवारी मृत्यू झाला. त्यामुळे उदगिरात रेड झोनच्या संख्येत दोनने वाढ होऊन पाच झालेली होती. त्यानंतर पुन्हा दहाजणांना लागण झाल्याचे समोर आल्याने पुन्हा दोन रेड झोन नव्याने जाहीर करण्यात आले. आता एकूण रेड झोनची संख्याही सात झाली आहे. शनिवारी व रविवारी या भागाची पोलिस अधीक्षक डॉ. राजेंद्र माने, अपर जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक हिम्मत जाधव, उपजिल्हाधिकारी प्रवीण मेंगशेट्टी, उपविभागीय पोलिस अधिकारी मधुकर जवळकर, तहसीलदार व्यंकटेश मुंडे, नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी भारत राठोड, गटविकास अधिकारी अंकुश चव्हाण, पोलिस निरीक्षक सोपान सिरसाठ यांच्यासह आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी या प्रतिबंधित क्षेत्रांची पाहणी केली. प्रतिबंधित क्षेत्र चार व पाचमधील आनंदनगर, ग्रामीण पोलिस ठाण्याच्या पाठीमागील वस्ती (सोमनाथपूर) हा भाग २९ मेपर्यंत, तर गोविंदनगर व बोरफळ तांडा हा भाग ३१ मेपर्यंत सील करण्यात आला आहे. सुरक्षित अंतराचा लातूरकरांना विसर, पहिल्याच दिवशी नियमांकडे पाठ विशेष पोलिस महानिरीक्षकांकडून पाहणी

नांदेड विभागाचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक मनोज लोहिया यांनी सोमवारी (ता.१८) शहरातील किल्ला गल्ली परिसर रेड झोनची पाहणी केली. या भागात आरोग्य विभाग, पोलिस प्रशासन व नगरपालिकेने केलेल्या विविध उपाययोजनांची पाहणी केली. पोलिस विभागाला आवश्यक त्या सूचना दिल्या. या रेड झोनमधील नागरिक बाहेर येणार नाहीत व बाहेरचा नागरिक रेड झोनमध्ये जाणार नाही या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश यावेळी श्री. लोहिया यांनी दिले.

Web Title: Two More Red Zones Increases In Udgir