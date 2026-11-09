Shevgaon Paithan Highway Accident: लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी काळाचा घाला; कानिफनाथांच्या दर्शनाहून परतणाऱ्या दोन तरुणांचा अपघातात मृत्यू

-ज्ञानेश्वर बोरूडेलोहगाव : पैठण तालुक्यातील शहापूर मानेगाव येथील दोन तरुण मढी (ता. पाथर्डी) येथील कानिफनाथ देवस्थानाचे दर्शन घेऊन परतत असताना त्यांच्या दुचाकीला शेवगाव-पैठण महामार्गावर तळणी गावाजवळ अज्ञात वाहनाने जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात दोघांचाही मृत्यू झाला. .MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...रविवारी (ता. ८) ऐन लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी सायंकाळी ही दुर्दैवी घटना घडली. परमेश्वर चांगदेव सोलाट (वय ३७) आणि दादासाहेब सर्जेराव मतकर (वय ३६) अशी मृतांची नावे आहेत. दिवाळ सणातच दोन तरुणांचा मृत्यू झाल्याने शहापूर मानेगाव गावावर शोककळा पसरली आहे..दिवाळी सण आणि दर्श अमावस्येनिमित्त शहापूर मानेगाव येथील दोन नातेवाईक तरुण रविवारी (ता. ८) दुचाकीवरून मढी येथील भगवान कानिफनाथ देवस्थान तसेच सावरगाव गडावरील मच्छिंद्रनाथ बाबांच्या समाधीच्या दर्शनासाठी गेले होते. दर्शन घेऊन दुचाकी (क्रमांक एमएच २० ईए ८०३१) ने सायंकाळी शेवगाव-पैठण महामार्गाने गावाकडे परतत असताना ऐन लक्ष्मीपूजन काळात सात वाजेदरम्यान तळणी (ता. शेवगाव) शिवारात अज्ञात वाहनाने दुचाकीला जोरदार धडक देऊन वाहनचालक घटनास्थळावरून भरधाव निघून गेला. .या मार्गाने जाणाऱ्या प्रवाशांनी जखमी दोघांना शेवगाव येथील शासकीय ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. तेथे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून परमेश्वर सोलाट यांना मृत घोषित केले. तर गंभीर जखमी झालेल्या दादासाहेब मतकर यांच्यावर प्राथमिक उपचार करून पुढील उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात हलविण्यात आले..पुढील उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात हलविण्यात आले. मात्र, उपचारादरम्यान रविवारी रात्री त्यांचीही प्राणज्योत मालवली. सोमवारी (ता. ९) शवविच्छेदनानंतर दोघांचे मृतदेह शहापूर मानेगाव येथे आणण्यात आले. दुपारी दोनच्या सुमारास एकाच वेळी शोकाकुल वातावरणात दोघांवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या अपघाताची शेवगाव पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली असून, पुढील तपास पोलिस करीत आहेत.ऐन दिवाळी सणात दोन तरुणांचा अपघाती मृत्यू झाल्याने गावात हळहळ व्यक्त होत आहे. परमेश्वर सोलाट यांच्या पश्चात पत्नी, तीन मुली, एक मुलगा, आई-वडील व दोन भाऊ असा परिवार आहे. तर दादासाहेब मतकर यांच्या पश्चात आई-वडील, पत्नी, दोन मुले व भाऊ असा परिवार आहे..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.दर्शनासाठी जाताना व्हॉट्सॲप स्टेटसवर भावनिक संदेशपरमेश्वर सोलाट यांनी देवदर्शनाच्या प्रवासाला निघण्यापूर्वी आपल्या मोबाईलवरील व्हॉट्सॲप स्टेटसला, ‘दिवाळीचा पहिला दिवा नाथ बाबा घरी तुम्ही यावा अन् सारं काही आनंदी आनंद व्हावा…’ तसेच ‘डर नहीं लगता मुझे किस बात का, सर पे मेरे साया है बड़े बाबा मच्छिंद्रनाथ का’ असे संदेश असलेले व्हिडिओ आणि छायाचित्रे ठेवली होती. त्यांच्या या स्टेटसची चर्चा गावात होत असतानाच काळाने घाला घातल्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.