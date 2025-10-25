Latur News: उदगीरमध्ये नववधूचा संशयास्पद मृत्यू; पतीसह सासरच्या सहा जणांवर खुनाचा गुन्हा दाखल

उदगीर : उदगीर शहरातील गोपाळनगर येथे एका विवाहित तरुणीचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली आहे. हुंड्यासाठी छळ करून खून केल्याचा आरोप मृत तरुणीच्या वडिलांनी केला असून, या प्रकरणी पतीसह सासरच्या सहा जणांविरुद्ध ग्रामीण पोलिस ठाण्यात शुक्रवारी (ता.२४) रोजी रात्री खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..याबाबत पोलिस सुत्राकडुन मिळालेली अधिक माहिती अशी की मयताचे वडील गणपती लिंगजी कांबळे (वय 60, व्यवसाय मजुरी, रा. धामनगाव, ता. शिरूर अनंतपाळ) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, त्यांची मुलगी अंजली नवनाथ जरीपटके (वय 22, रा. गोपाळनगर, उदगीर) हिचा पती व सासरच्या मंडळींकडून हुंड्याच्या कारणावरून सतत छळ केला जात होता.गुरुवारी (ता.२३) रोजी सकाळी.साडेसातच्या सुमारास, अंजलीला तिचा पती नवनाथ गंगाराम जरीपटके, सासरे गंगाराम जरीपटके, सासू किशाबाई जरीपटके, भावजय शालू रामदास लांडगे, देवर सोमनाथ गंगाराम जरीपटके, व दीर साईनाथ गंगाराम जरीपटके यांनी मारहाण करून गंभीर जखमी केले. त्यानंतर तिचा गळा आवळून खून करुन मृतदेह फँनला लटकवला. गंभीर आरोप करण्यात आला आहे..अंजलीला बेशुद्ध अवस्थेत शासकीय दवाखान्यात नेण्यात आले असता, डॉक्टरांनी ती मृत अवस्थेत असल्याचे सांगितले. या घटनेनंतर फिर्यादीने पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार दाखल केली..Maharashtra Crime : ती असुरक्षितच; साताऱ्यामध्ये महिला डॉक्टरने संपवली जीवनयात्रा, मुंबईमध्ये प्रेयसीला मारत प्रियकराने जीवन संपविले.याप्रकरणी पोलीस निरीक्षक राजकुमार पुजारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्राथमिक तपास पोलीस उपनिरीक्षक देवकर यांनी केला असून, पुढील तपासाची जबाबदारी पोलीस उपनिरीक्षक मुंढे यांच्याकडे देण्यात आली आहे. संपूर्ण तपास सुरू आहे.प्राथमिक चौकशीत हुंडा मागणी व कौटुंबिक वादातून खून झाल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. घटनास्थळाचा पंचनामा करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.