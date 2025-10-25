मराठवाडा

Latur News: उदगीरमध्ये नववधूचा संशयास्पद मृत्यू; पतीसह सासरच्या सहा जणांवर खुनाचा गुन्हा दाखल

Udgir Crime: उदगीरमध्ये नववधूचा संशयास्पद मृत्यू; पतीसह सासरच्या सहा जणांवर गुन्हा हुंड्याच्या कारणावरून मारहाण करून नववधूचा खून; कुटुंबातील तंटा उघडकीस अंजली नवनाथ जरीपटके मृत्यू प्रकरणी पोलिसांनी प्राथमिक तपास सुरू केला.
उदगीर : उदगीर शहरातील गोपाळनगर येथे एका विवाहित तरुणीचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली आहे. हुंड्यासाठी छळ करून खून केल्याचा आरोप मृत तरुणीच्या वडिलांनी केला असून, या प्रकरणी पतीसह सासरच्या सहा जणांविरुद्ध ग्रामीण पोलिस ठाण्यात शुक्रवारी (ता.२४) रोजी रात्री खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

