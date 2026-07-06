मराठवाडा

Udgir Crime : लग्नाचे आमिष दाखवून अल्पवयीन तरुणीवर अत्याचार; तिघांविरुद्ध पोक्सोसह ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल

लग्नाचे आमिष दाखवून अल्पवयीन असताना एका तरुणीवर वारंवार अत्याचार केला.
crime

crime

esakal
युवराज धोतरे
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उदगीर, (जि. लातुर) - लग्नाचे आमिष दाखवून अल्पवयीन असताना एका तरुणीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी तसेच जातीवाचक अपमान, धमकी व फसवणूक केल्याच्या आरोपावरून उदगीर ग्रामीण पोलिस ठाण्यात तिघांविरुद्ध गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास उपविभागीय पोलिस अधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे.

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