Latur Accident: उदगीर-देगलूर मार्गावर कार-बस अपघातात एकाचा मृत्यू

उदगीर : देगलूर-उदगीर मुख्य मार्गावर गुरुवारी (ता.१९) रात्री साडेआठला कार आणि बसचा अपघात झाला. यात बाजीराव उर्फ मुन्ना शंकरराव पाटोदे (वय ४०) यांचा मृत्यू झाला आहे..उदगीरहून देगलूरकडे जाणारी बस (क्र. एमएच २० बीएल १४५४) आणि देगलूरकडून उदगीर शहराकडे येणारी स्विफ्ट डिझायर कार (क्र. एमएच १४ डीएन ८८४८) यांच्यात जोरदार धडक झाली. यात कारचे मोठे नुकसान होऊन कारचालक बाजीराव पाटोदे गंभीर जखमी झाले..Karanja Car Accident : मूर्तिजापूर–कारंजा मार्गावर भीषण कार अपघात; दोघांचा जागीच मृत्यू, चार जण गंभीर जखमी.माहिती मिळताच उदगीर ग्रामीण पोलिसांनी चालकास रुग्णवाहिकेद्वारे शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. मेंदूला गंभीर मार लागल्याने पुढील उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात हलविण्यात आले; मात्र तेथे त्यांना मृत घोषित करण्यात आले. अपघाताचे कारण अस्पष्ट असून, या उशिरापर्यंत गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू होती.