मराठवाडा

Latur Accident: उदगीर-देगलूर मार्गावर कार-बस अपघातात एकाचा मृत्यू

Accident News: देगलूर-उदगीर मुख्य मार्गावर गुरुवारी (ता.१९) रात्री साडेआठला कार आणि बसचा अपघात झाला. यात बाजीराव उर्फ मुन्ना शंकरराव पाटोदे (वय ४०) यांचा मृत्यू झाला आहे.
Latur Accident

Latur Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उदगीर : देगलूर-उदगीर मुख्य मार्गावर गुरुवारी (ता.१९) रात्री साडेआठला कार आणि बसचा अपघात झाला. यात बाजीराव उर्फ मुन्ना शंकरराव पाटोदे (वय ४०) यांचा मृत्यू झाला आहे.

Loading content, please wait...
Latur
police
Vehicle
accident
road accident
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.