मराठवाडा

Udgir News : उदगीरच्या सभापतीपदी वनमाला मरलापल्ले तर उपसभापती पदी बापुसाहेब भोसले

उदगीर येथील पंचायत समितीत महायुतीत सभापती राष्ट्रवादीला; उपसभापती पद भाजपकडे.
Vanmala Marlapalle and Bapusaheb Bhosale

Vanmala Marlapalle and Bapusaheb Bhosale

sakal

युवराज धोतरे
Updated on

उदगीर - उदगीर येथील पंचायत समितीच्या सभापती व उपसभापती पदाच्या निवडीसंदर्भात सोमवारी (ता. ९) रोजी पंचायत समितीच्या सभागृहात नुतन सदस्यांची बैठक पार पडली. यात सभापती पदी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वनमाला मरलापल्ले तर उपसभापती पदी भाजपाचे बापुसाहेब भोसले यांची बिनविरोध निवड झाली आहे.

Loading content, please wait...
Udgir
panchayat samiti election

Related Stories

No stories found.