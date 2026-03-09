Udgir News : उदगीरच्या सभापतीपदी वनमाला मरलापल्ले तर उपसभापती पदी बापुसाहेब भोसले

उदगीर - उदगीर येथील पंचायत समितीच्या सभापती व उपसभापती पदाच्या निवडीसंदर्भात सोमवारी (ता. ९) रोजी पंचायत समितीच्या सभागृहात नुतन सदस्यांची बैठक पार पडली. यात सभापती पदी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वनमाला मरलापल्ले तर उपसभापती पदी भाजपाचे बापुसाहेब भोसले यांची बिनविरोध निवड झाली आहे..या निवडीसंदर्भात सकाळी दहा ते बारा ते बारा वाजेपर्यंत सभापती व उपसभापती पदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा वेळ देण्यात आला होता. या वेळेत सभापती एक व उपसभापती पदासाठी एक असे एकमेव अर्ज दाखल झाले होते. माजी मंत्री आमदार संजय बनसोडे यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तीन जिल्हा परिषद सदस्य व आठ पंचायत समिती सदस्य निवडणूक आहे होते..पंचायत समितीमध्ये एकूण १४ सदस्य असून त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ८, भाजपचे ३ आणि काँग्रेसचे ३ सदस्य आहेत. संख्याबळाच्या दृष्टीने राष्ट्रवादी काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष असल्याने सभापती पद राष्ट्रवादीला तर उपसभापती पदी भाजपाला महायुतीतुन संधी मिळाली आहे.सोमवारी पंचायत समितीच्या सभागृहात सभापती व उपसभापती निवडीसंदर्भात संपन्न झालेल्या विशेष बैठकीत पिठासन अधिकारी म्हणून उपजिल्हाधिकारी सुशांत शिंदे उपस्थित होते. यावेळी नायब तहसीलदार श्री मोरे, राजश्री भोसले, सहाय्यक गटविकास अधिकारी श्री स्वामी आदींची उपस्थिती होती..निवडीनंतर माहितीच्या पदाधिकारी व नवनीत सभापती उपसभापती यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्यास अभिवादन करून जल्लोष व्यक्त केला.यावेळी बालाजी भोसले, बाळासाहेब मरलापल्ले, वसंत पाटील, अनिकेत गुरुडे, जानीमीया सय्यद, भाजपाचे शिवशंकर धुप्पे, हणमंत हंडरगुळे आदी उपस्थित होते..प्रतिक्रियाउदगीर पंचायत समितीत माजी मंत्री आमदार संजय बनसोडे यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीची सत्ता स्थापन झाली आहे. आमदार बनसोडे यांच्या नेतृत्वाखाली उदगीरला जो विकास सुरू आहे तो विकास सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. महिला मागासवर्गीय व इतर मागासवर्गीय कल्याणा साठीच्या योजना लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी पुढाकार घेणार आहे.- वनमाला मरलापल्ले, सभापती, उदगीर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.