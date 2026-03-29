Latur Illegal Cattle Transport: उदगीरात गोवंश जनावरांची अमानुष वाहतूक उघडकीस; ६.२५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त, तिघांविरुद्ध गुन्हा

उदगीर : शहर पोलीस ठाण्याच्या पथकाने पहाटेच्या सुमारास धडक कारवाई करत गोवंश जातीच्या जनावरांची अमानुष व बेकायदेशीर वाहतूक उघडकीस आणली. या प्रकरणी तीन आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सुमारे ६ लाख २५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..याबाबत पोलीसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी (ता.२९) मार्च रोजी पहाटे तीन वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज चौक परिसरात संशयित आयशर टेम्पो क्र. TS-12-UD-6838 अडवून तपासणी करण्यात आली. या वाहनात 13 गोवंश जनावरे (बैल व गायी) अत्यंत कमी जागेत कोंबून ठेवलेली आढळून आली. जनावरांना चारा-पाण्याची कोणतीही व्यवस्था नसून त्यांना हालचाल करता येणार नाही अशा स्थितीत निर्दयपणे डांबून ठेवण्यात आले होते..या प्रकरणी फिर्यादी पोलीस जमादार राहुल नाडागुडे (वय -३५) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून मेहताब महेबुब कुरेशी (वय-३० चालक), वाहनमालक जाफर अहमद कुरेशी व जनावरांचा मालक मोहम्मद मुसा (सर्व रा. जहीराबाद, कर्नाटक) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलीसांनी आरोपींकडून आयशर टेम्पो (अंदाजे किंमत ३ लाख रुपये) तसेच १३ गोवंश जनावरे (अंदाजे ३.२५ लाख रुपये) असा एकूण ६.२५ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. संबंधित जनावरांची कत्तलीच्या उद्देशाने बेकायदेशीर वाहतूक केली जात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे..या प्रकरणी महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम, प्राण्यांवरील क्रूरता प्रतिबंध अधिनियम तसेच मोटार वाहन कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.शहर पोलीस निरीक्षक दिलीप गाडे यांच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली असून परिसरात या घटनेमुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.पुढील तपास पोलीस करत आहेत.