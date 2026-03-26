Latur News : उदगीर हादरले! आडत लाईनमध्ये दुकान फोडून १.५० लाखांची रोकड लंपास; चोरट्यांनी दुकानाचे पत्रे उचकटून साधला डल्ला

उदगीर, (जि.लातुर) : शहरातील आडत लाईन परिसरात अज्ञात चोरट्यांनी दुकान फोडून तब्बल १ लाख ५० हजार रुपयांची रोकड लंपास केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी उदगीर शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांकडून मिळालेल्या अधिक माहितीनुसार, फिर्यादी कमलाकर मारोतीराव भंडे (वय ४२, रा. दावनगाव, सध्या दत्तनगर, उदगीर) यांचे आडत दुकान मोंढा परिसरात आहे. सोमवारी (ता.२३) मार्च रोजी रात्री १०.३० ते मंगळवारी (ता.२४) मार्च रोजी सकाळी १०.३० च्या दरम्यान अज्ञात चोरट्यांनी दुकानाच्या पत्र्याचे नट-बोल्ट काढून आत प्रवेश केला..यानंतर चोरट्यांनी दुकानातील कपाटातील लॉकर उघडून विविध चलनी नोटांच्या बंडलसह एकूण १,५०,००० रुपयांची रोकड चोरून नेली. या घटनेनंतर फिर्यादी यांनी गुरुवारी (ता.२६) मार्च रोजी पोलीस ठाण्यात हजर होऊन तक्रार दिली..या प्रकरणी भारतीय न्याय संहितेनुसार अज्ञात आरोपीविरुद्ध गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक काळे हे करत आहेत.दरम्यान, शहरात वाढत्या दुकानफोडीच्या घटनांमुळे व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून पोलिसांनी रात्रीच्या गस्तीत वाढ करण्याची मागणी होत आहे.