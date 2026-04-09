Latur News: अडचणीत मदतीला धावणारी उदगीरची शिक्षक पथसंस्था; वर्ष १९७८ पासून उदगीर तालुक्यातील जिल्हा परिषद शिक्षकांची अर्थवाहिनी

ऋषींच्या वास्तव्याने पवित्र असलेल्या आणि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वारसा लाभलेल्या उदगीरनगरीमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून उदगीर तालुका जिल्हा परिषद शिक्षक सहकारी पतसंस्था कार्यरत आहे. उदगीर, देवणी, जळकोट या तीन तालुक्यांत ही पतसंस्था लोकाभिमुख म्हणून उदयास आली आहे. शिक्षकांच्या अडीअडचणीला मदत करणारी ही पतसंस्था शिक्षकांची अर्थवाहिनी बनली आहे. ही पतसंस्था ता. १५ जून १९७८ रोजी स्थापन झालेली असून तेव्हापासून आजतागायत सर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिवांनी पतसंस्थेच्या हितासाठी निर्णय घेतल्याने या रोपट्याचे वटवृक्षात रूपांतर झाले आहे..एखादी संस्था नावारूपाला यायची असेल तर तिच्या संचालक मंडळाची विश्वासार्हता महत्त्वाची असते. पतसंस्थेचे अध्यक्ष नंदकुमार काळे, उपाध्यक्ष भरत निलेवाड व सचिव सर्जेराव भांगे यांच्या उत्कृष्ट नियोजनामुळे सभासदांच्या हिताचे निर्णय घेतलेजात असल्याने पतसंस्था भरभराटीस येत आहे. विश्वस्त म्हणून ते काम करीत आहेत. ही पतसंस्था ही एक आदर्श पतसंस्था म्हणून नावारूपाला आलेली आहे..मुलींसाठी कन्यादान योजनाया संस्थेमार्फत सभासदांसाठी काही योजना राबविण्यात येत आहेत. त्यापैकीच सभासदांच्या मुलींच्या विवाहासाठी अकरा हजार रुपयांपर्यंतची कन्यादान योजना राबविली जात आहे. १९९ सभासदांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. तसेच ज्या सभासद पालकाची मुले शिक्षण घेत असतील त्यांना कमी व्याजदरात एक लाख रुपये शैक्षणिक कर्जाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर तातडीच्या कर्जाची २५ हजारांहून ५० हजार रुपयांपर्यंतची मर्यादा वाढवली आहे. दीपावली फेस्टिव्हल म्हणून २५ हजार रुपये अग्रीम सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे..लोकप्रतिनिधींचाही विश्वासया पतसंस्थेस जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून सातत्यपूर्ण आर्थिक मदत मिळत आली आहे. सहकार चळवळीचे प्रणेते, दूरदृष्टी नेतृत्व लाभलेले दिलीपराव देशमुख, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यामुळे पतसंस्थेला आर्थिक मदत मिळाली आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष माजी आमदार धीरज देशमुख यांचे वेळोवेळी सहकार्य पतसंस्थेला लाभले आहे. माजी क्रीडामंत्री तथा आमदार संजय बनसोडे यांनी देखील पतसंस्थेच्या भरभराटीसाठी चांगले सहकार्य केले आहे. यातूनच लोकप्रतिनिधींचादेखील या पतसंस्थेवर किती विश्वास आहे, हे दिसून येत आहे..क्यूआर कोड देणारी पतसंस्थानिवडणुकीच्या काळात संचालक मंडळाने जो वचननामा दिला आहे, तो पूर्ण करण्यासाठी पतसंस्थेचे संचालक मंडळ सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. आधुनिकतेची कासही पतसंस्थेने धरली आहे. सध्या क्यूआर कोडचा जमाना आहे. त्यामुळे या पतसंस्थेने क्यूआर कोडची सेवा सभासदांसाठी उपलब्ध करून दिली. जिल्ह्यातील सर्व कर्मचारी पगारदार पतसंस्थांपैकी क्यूआर कोड सेवा देणारी ही पहिली पतसंस्था ठरली आहे. या सेवेमुळे कार्यक्षेत्राबाहेरील सभासदांकडील थकबाकी वसूल होण्यास मदत होत आहे. सभासदांची गैरसोय दूर झाली आहे.."तीन तालुक्यांतील गरजूंना वेळेत कर्जपुरवठा व्हावा, शिक्षक आर्थिक दृष्टीने मजबूत व्हावा, या उदात्त हेतूने ही पतसंस्था सुरू झाली. पतसंस्थेच्या माध्यमातून घेतलेल्या कर्ज रकमेतून असंख्य कुटुंबांची आर्थिक घडी बसल्याने त्याचे समाधान वाटते."- नंदकुमार काळे, अध्यक्ष, उदगीर तालुका जिल्हा परिषद शिक्षक सहकारी पतसंस्था"पतसंस्थेने कामात पारदर्शकता आणि काटकसर ही दोन्ही मूल्ये जपल्याने संस्थेची विश्वासार्हता कायम आहे. कर्जदारांना योग्य वेळी आर्थिक मदत करण्यासाठी काम केले. सभासद, ठेवीदार व कर्जदार यांच्या समन्वयातून सुवर्णमध्य साध्य करत वाटचाल सुरू असल्याने संस्थेची प्रगती साध्य होऊ शकली."- सर्जेराव भांगे, सचिव, उदगीरतालुका जिल्हा परिषद शिक्षक सहकारी पतसंस्था.