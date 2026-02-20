Latur Crime: संपत्तीच्या वादातून विवाहितेचा खून; उदगीर येथे सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

उदगीर : येथील विद्यानिकेतन कॉलनी, माळेवाडी रोड परिसरात संपत्ती वाटपाच्या वादातून ३५ वर्षीय विवाहितेचा गळा आवळून खून करण्यात आल्याची घटना उघडकीस आली असून, याप्रकरणी सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पद्मावती अनुप जाधव (वय ३५, रा. विद्यानिकेतन कॉलनी, माळेवाडी रोड, उदगीर) यांचा मंगळवारी (ता. १७) सायंकाळी सहा ते आठच्या दरम्यान त्यांच्या राहत्या घरी संशयास्पद स्थितीत मृत्यू झाला..संपत्तीच्या वाटपावरून झालेल्या वादातून संबंधित आरोपींनी संगनमत करून पद्मावती यांना शिवीगाळ, मारहाण व मानसिक त्रास दिल्यानंतर दोरीने गळा आवळून खून केल्याचा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे..याप्रकरणी मयताचा भाऊ बालाजी नागोराव बेद्रे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून उदगीर ग्रामीण ठाण्यात भारतबाई माणिकराव जाधव (वय ६५), वैशाली बिरादार (वय ४२), सुनील बिरादार (वय ४५), शंतनू बिरादार (वय २४), मंजूषा ढगे (वय ४०), राजकुमार ढगे (वय ४४, सर्व रा. उदगीर) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Crime News: मरकळमधील बेपत्ता युवकाचा जालन्यात खून; दोघांना अटक, पैशांच्या देवाण-घेवाणीवरून घडला प्रकार.घटनेची माहिती मिळताच उपविभागीय पोलिस अधिकारी गजानन भातलवंडे, पोलिस निरीक्षक राजकुमार पुजारी, उपनिरीक्षक राष्ट्रपाल लोखंडे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. पुढील तपास फौजदार लोखंडे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.