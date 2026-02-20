मराठवाडा

Latur Crime: संपत्तीच्या वादातून विवाहितेचा खून; उदगीर येथे सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

Latur News: उदगीरमधील विद्यानिकेतन कॉलनीत संपत्ती वाटपाच्या ३५ वर्षीय विवाहितेचा गळा आवळून खून करण्यात आल्याची घटना उघडकीस आली असून, याप्रकरणी सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
उदगीर : येथील विद्यानिकेतन कॉलनी, माळेवाडी रोड परिसरात संपत्ती वाटपाच्या वादातून ३५ वर्षीय विवाहितेचा गळा आवळून खून करण्यात आल्याची घटना उघडकीस आली असून, याप्रकरणी सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

