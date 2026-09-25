Ujani Dam Water: उजनीतून मिळणार एक टीएमसी पाणी

धाराशिव, : आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न भेडसावू नये यासाठी उजनी धरणातून जिल्ह्यासाठी १ टीएमसी पाणी उपलब्ध करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोलापूर जिल्हा प्रशासनाला दिले असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली..बुधवारी करजखेडा येथील पीक नुकसानीच्या पाहणी दरम्यान पूर्णतः कोरडा असलेला पाटबंधारे तलाव दाखवत जिल्ह्यातील पाण्याची भीषण परिस्थिती मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली होती. उजनी धरणातून १ टीएमसी पाणी रामदरा तलावात आणण्याबाबत विनंती केली होती. .मुख्यमंत्र्यांनी याची तातडीने दखल घेतल्याने धाराशिवच्या पाणीप्रश्नाबाबत काहीसा दिलासा मिळणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. आगामी काळात पिण्याच्या पाण्यासह पशुधनासाठी पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आतापासूनच पाणीसाठा उपलब्ध करण्याची आवश्यकता आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांकडे उजनी धरणातील पाणी धाराशिवसाठी उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.