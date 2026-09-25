मराठवाडा

Ujani Dam Water: उजनीतून मिळणार एक टीएमसी पाणी

Dharashiv Seeks 1 TMC Water From Ujani Dam: उजनीतून धाराशिवला १ टीएमसी पाणी आणण्याची मागणी; रामदरा तलावासाठी आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांचा पाठपुरावा
ujani dam water

ujani dam water

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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धाराशिव, : आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न भेडसावू नये यासाठी उजनी धरणातून जिल्ह्यासाठी १ टीएमसी पाणी उपलब्ध करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोलापूर जिल्हा प्रशासनाला दिले असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली.

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