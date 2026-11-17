तुळजापूर,: दिवाळीच्या सुट्यांमुळे तुळजाभवानी मातेच्या दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी होत आहे. १ ते १५ नोव्हेंबर या कालावधीत तुळजाभवानी मंदिर संस्थानला तब्बल ३ कोटी ५४ लाख ३० हजार ३७७ रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त झाले आहे. अद्याप शालेय सुट्या संपलेल्या नसल्याने भाविकांची गर्दी कायम राहण्याची शक्यता आहे..तुळजाभवानी मातेच्या दर्शनासाठी राज्यासह देशभरातून भाविक तुळजापुरात येतात. देवीच्या चरणी भाविकांकडून सढळ हाताने दान अर्पण केले जाते. गुप्तदान, सशुल्क देणगीदर्शन, सिंहासन पेटी, दानपेटी, विश्वस्त निधी आदींचा समावेश आहे. भाविकांना कमी वेळेत दर्शन घेता यावे, यासाठी मंदिर संस्थानने एक हजार आणि ३०० रुपयांचे सशुल्क देणगीदर्शन सुरू केले आहे. या सुविधेमुळे संस्थानच्या उत्पन्नातही मोठी भर पडत आहे..१ ते १५ नोव्हेंबरदरम्यान मिळालेल्या उत्पन्नात रोख देणगीदर्शनातून १ कोटी ४३ लाख १३ हजार ९०० रुपये, ऑनलाइन देणगीदर्शनातून १ कोटी ११ लाख ७३ हजार ९०० रुपये, सिंहासन पेटीतून ४२ लाख ६५ हजार ६०० रुपये, विश्वस्त निधीतून २० लाख २७ हजार ९६३ रुपये, दानपेटीतून १२ लाख ९८ हजार ३७० रुपये, वेबसाइटवरील ऑनलाइन देणगीतून ८ लाख १४ हजार ८०० रुपये, अतिथी देणगीदर्शनातून ५ लाख ४७ हजार ६९२ रुपये, ऑनलाइन डोनेशनमधून ३ लाख ८१ हजार २८६ रुपये, तर अभिषेक पूजेतून २ लाख ९९ हजार २०० रुपये मिळाले. याशिवाय अन्य देणग्या व सेवांमधूनही उत्पन्न प्राप्त झाले आहे..दत्त मंदिराची जबाबदारी संस्थानकडेचतुळजाभवानी मंदिरातील दत्त मंदिर ठेक्याने चालविण्यास देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तीन वर्षांसाठी ३० लाख रुपये अपेक्षित उत्पन्न असलेला हा ठेका घेण्यास अद्याप कोणताही ठेकेदार तयार झालेला नाही. त्यामुळे संस्थाननेच दत्त मंदिरात दानपेटी ठेवली असून, सुरक्षेसाठी कर्मचारी तैनात केला आहे. पूजा संस्थानच्या कर्मचाऱ्यांकडून केली जात आहे. दरम्यान, मंदिरातील नारळ व खजुराचा लिलाव अद्याप झालेला नाही. लिलाव होईपर्यंत पूर्वीच्या ठेकेदारास वाहिक नारळ घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.