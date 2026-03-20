मराठवाडा

Umaraga News: अवकाळी पावसाचा कहर! उमरग्यात पिकांसह फळबागांचे मोठे नुकसान

Villages Affected Across Umaraga Taluka: उमरगा तालुक्यात अवकाळी पावसामुळे गहू, ज्वारी, करडईसह फळबागांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडले असून तातडीने पंचनामे व नुकसान भरपाईची मागणी होत आहे.
esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उमरगा : तालुक्यात गेल्या दोन दिवसांपासून ढगाळ वातावरण आहे. मंगळवारी (ता. १७) सायंकाळी तालुक्यातील जवळपास पंचवीस ते तीस गावांत झालेल्या अवकाळी पावसामुळे गहू, हरभरा, करडई, ज्वारी पिकासह आंबा, पपई, कलिंगड फळबागांचे नुकसान झाले आहे. काही मोजक्या ठिकाणी गारपिटीने पिकांसह बागायती पिकांचे, फळांचे नुकसान झाले आहे.

Loading content, please wait...
Farmer
village
Farm

