Umaraga News: अवकाळी पावसाचा कहर! उमरग्यात पिकांसह फळबागांचे मोठे नुकसान

उमरगा : तालुक्यात गेल्या दोन दिवसांपासून ढगाळ वातावरण आहे. मंगळवारी (ता. १७) सायंकाळी तालुक्यातील जवळपास पंचवीस ते तीस गावांत झालेल्या अवकाळी पावसामुळे गहू, हरभरा, करडई, ज्वारी पिकासह आंबा, पपई, कलिंगड फळबागांचे नुकसान झाले आहे. काही मोजक्या ठिकाणी गारपिटीने पिकांसह बागायती पिकांचे, फळांचे नुकसान झाले आहे..कदेर, औराद, कसगी, गुंजोटी, नारंगवाडी, बलसूर, दाळिंब, आचार्य तांडा, अंबरनगर तांडा, बेळंब, काळनिंबाळा, येणेगूर, नाईचाकूर आदी भागात मंगळवारी सायंकाळी सहानंतर बिगरमोसमी पावसाला सुरवात होताच शेतकऱ्यांची धांदल उडाली. पावसाने शिवारातील आंब्यासह पपई, कांदा पिकांसह भाजीपाला, फळबागांचे नुकसान झाले..Dharashiv News: ज्वारीसोबत कडब्यानेही दिला हातभार; दर दीडपटीने वाढल्याने शेतकरी आनंदात.कदेर भागात रानावर काढून ठेवलेले कांदे पूर्णपणे भिजून नुकसान झाले. तर राशीसाठी काढणी केलेल्या गहू, ज्वारीचे पावसाने नुकसान झाले आहे..दरम्यान तहसीलदार गोविंद येरमे, तालुका कृषी अधिकारी डी.बी. रितापुरे यांच्या सूचनेनुसार मंगळवारी कृषी सहायक, तलाठी यांनी पिकांच्या नुकसानीची पाहणी सुरू केली आहे, टप्प्याटप्प्याने नुकसानीचे अहवाल प्राप्त होत आहेत..आमदार स्वामी यांच्याकडून पंचनामे करण्याची मागणी उमरगा, लोहारा तालुक्यांत अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने पिकासह फळबागांच्या झालेल्या नुकसानीची तातडीने पाहणी करून पंचनामे करावेत, शेतकऱ्यांना विनाविलंब नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी आमदार प्रवीण स्वामी यांनी बुधवारी (ता. १८) मुंबई येथे विधानभवनात कृषी मंत्री दत्तात्रेय भरणे यांच्याकडे केली.