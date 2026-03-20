Umaraga News: कोट्यवधी खर्चून वैकुंठधाम सुशोभित; पण ‘विसावा ओटा’अभावी नागरिक त्रस्त

उमरगा: राष्ट्रीय महामार्गालगत असलेल्या उमरगा येथील सार्वजनिक वैकुंठधामचे पालिकेच्या वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेअंतर्गत नूतनीकरण करण्यात आले आहे. सुमारे एक कोटी ६८ लाख रुपयांच्या निधीतून या स्मशानभूमीला नवे रूप प्राप्त झाले असले, तरी हुतात्मा स्मारकाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर विसावा ओटा नसल्याने अंत्यविधीसाठी येणाऱ्या नागरिकांची गैरसोय होत आहे..माजी आमदार ज्ञानराज चौगुले यांच्या पाठपुराव्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत वैकुंठधाममध्ये अनेक कामे पूर्ण झाली आहेत. यात सिमेंट रस्ते, तीन शवदाहिनी शेड, प्रतीक्षा गृह, वॉचमन निवासस्थान, दिवाबत्ती, स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, तारेचे कुंपण आणि नदीच्या बाजूने दगडी पिचिंगचा समावेश आहे. .अंत्यसंस्कारासाठी येणाऱ्या नातेवाइकांना येथील वातावरण दुःख निवारण्यास मदत करेल, अशा पद्धतीने परिसराचा विकास झाला आहे. हिंदू परंपरेनुसार, घरापासून स्मशानापर्यंतच्या प्रवासात अर्ध्या वाटेवर विसावा घेण्याची महत्त्वाची प्रथा आहे. त्या ठिकाणी मृतदेहाची दिशा बदलली जाते, जे जीवनाचा जगाशी असलेला संबंध संपल्याचे प्रतीक मानले जाते; मात्र वैकुंठधामकडे जाणाऱ्या मार्गावर कायमस्वरूपी ओटा नसल्याने महामार्गालगत अत्यंत अस्वच्छ ठिकाणी हा विधी उरकावा लागतो.. या ठिकाणी डुकरांचा वावर आणि घाणीचे साम्राज्य असल्याने नागरिकांच्या भावना दुखावत आहेत. प्रशासनाने या ठिकाणी दोन ते तीन फूट उंचीचा काँक्रीटचा प्लॅटफॉर्म (ओटा) बांधून परिसर स्वच्छ ठेवावा, अशी मागणी नागरिक करीत आहेत. .स्मशानभूमीचे रूप पालटले असले तरी, विसावा ओटा बांधून धार्मिक विधीतील अडथळा दूर करावा, अशी अपेक्षा उमरगावासीय व्यक्त करीत आहेत. वैकुंठधाममध्ये गेल्या पाच वर्षांपासून गजानन गायकवाड हे आपल्या कुटुंबासह २४ तास सेवा देत आहेत. बी.ए., डी.एड. पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण असूनही, गायकवाड यांनी हे सेवाकार्य स्वीकारले आहे. परिसरात स्वच्छता राखणे, बागेची जोपासना करणे, चिता रचणे आणि शोकाकुल नातेवाइकांना मदत करणे, अशी सर्व कामे ते मनापासून करतात. गायकवाड यांनी गेल्या साडेचार वर्षांत ५५५ मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार केले आहेत.