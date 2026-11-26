उमरगा, (जि. धाराशिव) : उमरगा शहरात बुधवारी (ता. २५) रात्री साडेअकरा ते बाराच्या सुमारास अनोळखी व्यक्तींनी धुमाकूळ घालत पवनचक्की व सौरऊर्जा कंपनीच्या वाहनांची तोडफोड केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. शहरातील विविध भागांत उभ्या असलेल्या या वाहनांच्या काचा फोडण्यात आल्याने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. - -.पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, उमरगा व लोहारा तालुक्यातील ग्रामीण भागात पवनचक्की व सौरऊर्जा प्रकल्पाची कामे सुरू आहेत. या कामासाठी वापरली जाणारी काही वाहने शहरात या कंपनीचे कार्यालये आहेत. काही ठिकाणि अधिकारी व कर्मचारी निवास रहातात. कार्यालयासमोर रात्रीच्या वेळी उभी करण्यात आली होती. अनोळखी व्यक्तींनी या वाहनांना लक्ष्य केले. राष्ट्रीय महामार्गावरील ऐश्वर्या हाईट, साईधाम मधील बटगिरे बिल्डींग, पंचवटी बिल्डिंग मधील तसेच जकेकूर- चौरस्ता जवळील ब्लू डायमंड परिसरात उभ्या असलेल्या वाहनांच्या काचा बॅट व दांडक्याने फोडून मोठ्या प्रमाणात नुकसान करण्यात आले..यात 'जे.एस.डब्ल्यू. रेन्यू' कंपनीची ८, 'आवादा ऊर्जा' कंपनीची ४ आणि 'सुयोग ऊर्जा लिमिटेड'ची २ वाहने अशा एकूण १४ वहानांचे मोठे नुकसान झाले आहे. संबंधित कंपनी साठी काही वहाने भाडेतत्वार आहेत, तर काही वहाने अधिकाऱ्यांची आहेत. दरम्यान धाराशिव जिल्ह्यात गेल्या काही काळापासून पवनचक्की प्रकल्पांवरून विविध वाद तसेच तारांच्या चोरीच्या घटना समोर आल्या आहेत. मात्र, उमरगा शहरातील या तोडफोडीमागे नेमका कोणाचा हात आहे आणि याचा उद्देश काय होता, हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. हा प्रकार वैयक्तिक वादातून, खंडणीच्या उद्देशाने की केवळ दहशत पसरवण्यासाठी घडवून आणला गेला, याबाबत शहरात चर्चा सुरु आहे.. पोलीस अधीक्षक रितु खोकर यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली. त्यांच्या सूचनेनुसार पोलीस उपविभागीय अधिकारी प्रशांत संपते, स्थानिक गुन्हे शाखेचे सुदर्शन सुतार, गुप्तवार्ता विभागाचे अधिकारी, उमरग्याचे पोलीस निरीक्षक प्रल्हाद सूर्यवंशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांचा मोठा फौजफाटा या प्रकरणाचा तपास करत आहे..घटना सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये कैद !रात्रीच्या वेळी चारही ठिकाणी झालेल्या घटना जवळपास एकाच वेळेदरम्यान झाल्या आहेत. त्यामुळे रेकी करून हा प्रकार केल्याचे वाटते. या घटनेची माहिती मिळताच उमरगा पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत पाहणी केली. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्याचे काम पोलिसांनी केले असून, आरोपींचा शोध घेतला जात आहे. पोलिस निरीक्षक सूर्यवंशी यांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात येत असल्याचे सांगितले. रात्री उशीरापर्यंत ही प्रक्रिया सुरू होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.