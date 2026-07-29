Umarkhed Crime: उमरग्यात धक्कादायक प्रकार! वैद्यकीय अधीक्षक महिला डॉक्टरकडे ५ लाखांची खंडणी; दोन जणांविरुद्ध गुन्हा

-अविनाश काळेउमरगा, (जि. धाराशिव): उमरगा येथील उपजिल्हा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. कोमल हरीदास गरड (जाधव) यांना शासकीय कामात अडथळा आणत, खात्यांतर्गत चौकशी व बडतर्फ करण्याची धमकी देऊन पाच लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी प्रफुल श्रावण गायकवाड आणि ज्ञानेश्वर पांडुरंग जाधव या दोघांविरुद्ध उमरगा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.नेमकी घटना काय?मिळालेल्या माहितीनुसार, २० जुलै २०२६ रोजी दुपारी ३:३० ते ४:०० वाजण्याच्या सुमारास डॉ. कोमल गरड या रुग्णालयातील आपल्या कक्षातून बाहेर पडत असताना प्रफुल श्रावण गायकवाड (रा. औराद) आणि ज्ञानेश्वर पांडुरंग जाधव (रा. तुरोरी) हे दोघे त्यांच्याजवळ आले. त्यांनी रुग्णालयातील जनरेटरच्या डिझेलची माहिती मागितली. डॉ. गरड यांनी त्यांना अधिकृतपणे अर्ज देण्यास सांगितले असता, प्रफुल गायकवाड याने धमकी देत म्हटले की, "उपसंचालक आरोग्य विभाग रेखा गायकवाड मॅडम माझ्या नातेवाईक आहेत. तुम्ही माहिती दिली नाही तर तुमची चौकशी लावून नोकरी घालवतो, सस्पेंड करायला लावून धिंड काढतो.".पाच लाखांची खंडणी आणि विनयभंगया कारवाईपासून वाचायचे असल्यास पाच लाख रुपये द्यावे लागतील, अशी मागणी दोघांनी केली. याच वेळी ज्ञानेश्वर जाधव याने डॉ. गरड यांच्याशी हातापाई करत त्यांचा डावा हात ओढला, ज्यामुळे त्यांच्या मनास लज्जा उत्पन्न झाली..त्यानंतर आरोपींनी रुग्णालयातील कर्मचारी फुलसुंदर आणि जनाबाई कुंभार यांच्या कामात अडथळा आणत, कपाटातील डिझेलचे रजिस्टर बळजबरीने काढून त्याचे फोटो काढण्याचा प्रयत्न केला. शासकीय कार्यालयात घडलेल्या या गंभीर प्रकारानंतर डॉ. कोमल गरड यांनी वरिष्ठांशी चर्चा करून उमरगा पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली. .NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.या फिर्यादीवरून शासकीय कामात अडथळा निर्माण करणे, दमदाटी व बडतर्फ करण्याची धमकी देणे, पाच लाख रुपयांची खंडणी मागणे, विनयभंग व हातापाई करणे या सर्व गंभीर बाबींची दखल घेत उमरगा पोलिसांनी आरोपी प्रफुल गायकवाड व ज्ञानेश्वर जाधव यांच्याविरुद्ध कायदेशीर गुन्हा दाखल केला असून, पोलीस पुढील तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.