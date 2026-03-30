Umerga News: गॅसटंचाईचा हॉटेल व्यवसायाला फटका; उमरगा : लाकूड अन् बॅटरीवरील शेगडीचा आधार; खाद्यपदार्थांच्या दरात वाढ

उमरगा: काही दिवसांपासून व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा विस्कळित झाल्याने स्थानिक हॉटेल व्यावसायिक मोठ्या संकटात सापडले आहेत. गॅस वेळेवर मिळत नसल्यामुळे चहाच्या टपऱ्यांपासून मोठ्या हॉटेलपर्यंत सर्वांनाच पर्यायी इंधनाचा आधार घ्यावा लागत आहे. अनेकांनी पुन्हा लाकडाच्या चुली व बॅटरीवर चालणाऱ्या शेगड्यांचा वापर सुरू केला आहे..घरगुती गॅसपुरवठ्यातही विलंब होत असून, ग्राहकांना एजन्सीसमोर रांगा लावाव्या लागत आहेत. काही ठिकाणी गॅसअभावी कुटुंबांना चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ आली आहे. रॉकेल उपलब्ध नसल्याने व लाकूड महागल्याने सर्वसामान्यांची अडचण वाढली आहे. गॅसटंचाईमुळे लहान हॉटेल व नाश्ता सेंटरवर परिणाम झाला असून, काही ठिकाणी व्यवसाय बंद ठेवावा लागतो आहे. वाढलेल्या खर्चामुळे उप्पीट, पुरी-भाजी आदी पदार्थांच्या दरात ५ रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. प्रशासनाने तातडीने गॅसपुरवठा सुरळीत करावा, अशी मागणी होत आहे..बॅटरीवरील शेगडी अन् लाकडांना मागणीगॅसच्या तुटवड्यामुळे बाजारपेठेत आता बॅटरीवर चालणाऱ्या शेगड्यांचा वापर वाढला आहे. लहान पंख्याच्या साह्याने कोळसा किंवा लाकूड पेटवून त्यावर स्वयंपाक केला जात आहे. मात्र, यामुळे हॉटेलमध्ये धुराचे प्रमाण वाढल्याने ग्राहकांनाही त्रास सहन करावा लागत आहे. तसेच लाकडाच्या वापरामुळे स्वयंपाकासाठी लागणारा वेळही वाढला असून, कामाचा ताणही वाढला आहे. लाकडाचे दर ४० किलोमागे (एक मन) दहा रुपयांनी वाढले आहेत. पूर्वी ६० रुपये मन मिळणारे लाकूड आता ७० रुपये मन मिळत आहे; तरीही विक्री कमी झालेली नाही.."व्यावसायिक गॅस सिलिंडर बंद झाल्याने हॉटेल व्यवसाय अडचणीत आला आहे. लाकूड किंवा कोळशावर स्वयंपाक करणे वेळखाऊ आणि कष्टाचे आहे. धुरामुळे ग्राहकांनाही त्रास होतोय. प्रशासनाने गॅसचा पुरवठा तातडीने सुरळीत करावा, अन्यथा आम्हाला हॉटेल बंद करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही."- मुन्ना हन्नुरे, हॉटेलचालक.महागाई आणि टंचाईची दुहेरी कात्रीव्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठाच बंद झाल्याने त्याच्या उपलब्धतेचाही प्रश्नही अधांतरीत आहे. गॅस एजन्सीकडे वारंवार चकरा मारूनही सिलिंडर मिळत नसल्याने हॉटेलचालकांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. ग्राहक हॉटेलमध्ये आल्यावर गॅस नाही म्हणून त्यांना परत पाठवू शकत नाही. त्यामुळे नाईलाजाने महागडे लाकूड किंवा कोळसा विकत घेऊन काम चालवावे लागत आहे, अशी व्यथा चहाविक्रेते गंगाराम पाटील यांनी मांडली.