Dharashiv News: सात कार्यालयांचे कामकाज लवकरच नवीन इमारतीत;उमरगा मुख्य प्रशासकीय इमारतीचे काम अंतिम टप्प्यात; नागरिकांची झाली सोय

Completion of Four-Storey Main Administrative Building Near Panchayat Office: उमरग्यात मुख्य प्रशासकीय इमारतीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. दुय्यम निबंधक, सहायक निबंधक, राज्य उत्पादन शुल्क, सामाजिक वनीकरण, वन परिक्षेत्र, भूमी अभिलेख व होमगार्ड कार्यालय लवकरच नवीन इमारतीत स्थलांतरित होतील.
Dharashiv News

Dharashiv News

उमरगा: शहरात विविध शासकीय व निमशासकीय कार्यालयाचा कारभार किरायाच्या इमारतीत सुरू आहे; मात्र आता पंचायत समिती कार्यालयाच्या बाजूला उभारण्यात आलेल्या चार मजली मुख्य प्रशासकीय इमारतीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या गैरसोयीचे ठरणारे विविध सात कार्यालय मुख्य प्रशासकीय इमारतीत लवकरच स्थलांतरित होणार असल्याने नागरिकांची सोय होणार आहे. 

