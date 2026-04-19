Dharashiv News: सात कार्यालयांचे कामकाज लवकरच नवीन इमारतीत;उमरगा मुख्य प्रशासकीय इमारतीचे काम अंतिम टप्प्यात; नागरिकांची झाली सोय

उमरगा: शहरात विविध शासकीय व निमशासकीय कार्यालयाचा कारभार किरायाच्या इमारतीत सुरू आहे; मात्र आता पंचायत समिती कार्यालयाच्या बाजूला उभारण्यात आलेल्या चार मजली मुख्य प्रशासकीय इमारतीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या गैरसोयीचे ठरणारे विविध सात कार्यालय मुख्य प्रशासकीय इमारतीत लवकरच स्थलांतरित होणार असल्याने नागरिकांची सोय होणार आहे. .उमरगा शहर राष्ट्रीय महामार्गावर असून, शहराचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र तीन हजार ३१८ हेक्टर आहे. त्यातील वहिती योग्य क्षेत्र दोन हजार ७३४ हेक्टर आहे. एकूण सरकारी आबादीकरिता २० हेक्टर ९० आर क्षेत्र आहे. त्यातील विविध प्रयोजनासाठी दहा हेक्टर ४० आर जमीन दिलेली आहे. दरम्यान सरकारी आबादीचे क्षेत्र अत्यंत कमी असल्याने अनेक शासकीय कार्यालयाला जागा उपलब्ध होत नव्हती..३० सप्टेंबर १९९३ च्या भूकंपानंतर दत्त मंदिर परिसरात कर्मचाऱ्यांसाठी बांधलेल्या निवासस्थानाच्या जागेत दुय्यम निबंधक, सहायक निबंधक, राज्य उत्पादन शुल्क, सामाजिक वनीकरण, वन परिक्षेत्र कार्यालय कार्यरत आहेत. नागरिकांच्या दृष्टीने ही कार्यालये गैरसोयीची असल्याने माजी आमदार ज्ञानराज चौगुले यांनी पाठपुरावा करून मुख्य प्रशासकीय इमारतीसाठी २४ कोटी रुपये मंजूर करून घेतले..इमारतीचे काम अंतिम टप्यात आल्याने लवकरच दुय्यम निबंधक (रजिस्ट्री ऑफिस), सहायक निबंधक, राज्य उत्पादन शुल्क, सामाजिक वनीकरण, वन परिक्षेत्र कार्यालय, भूमी अभिलेख कार्यालय आणि होमगार्ड कार्यालय स्थलांतरित होतील.शहरातील सामाजिक व शैक्षणिक कार्यात नेहमी सक्रिय राहिलेले (कै.) शरणाप्पा मलंग यांनी दूरदृष्टी ठेवून स्वतःच्या मालकीची अकरा एकर ६० आर इतकी जागा सरकारी कार्यालयासाठी दिली. त्यामुळे सद्यःस्थितीत नगरपालिका, तहसील कार्यालय, न्यायालयाची भव्य इमारत, शासकीय विश्रामगृह, तहसीलदार व कर्मचारी निवासस्थानासाठी ही जागा महत्त्वपूर्ण ठरली..उपविभागीय कार्यालयाची इमारतही पूर्णत्वाकडेउमरगा, लोहारा या दोन तालुक्यांचे कार्यक्षेत्र असलेल्या उपविभागीय कार्यालयाच्या (एसडीएम) इमारतीच्या जागेसाठी अडचणी होत्या. तत्कालीन जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर, तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी विठ्ठल उदमले, माजी आमदार ज्ञानराज चौगुले यांच्या कार्यकाळात पाठपुरावा झाल्याने सरकारी आबादीतील सर्व्हे नं. २०३ मधील अठरा आर इतक्या पाच कोटी खर्चाच्या भव्य इमारतीचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे.."मुख्य प्रशासकीय इमारत आणि एसडीएम कार्यालय इमारतीचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. एक चांगल्या पद्धतीचे बांधकाम अन् शहराच्या वैभवात भर टाकणाऱ्या इमारती नागरिकांच्या सोयीच्या ठरणार आहेत."- दिलीप बिराजदार, उपविभागीय अभियंता.नगरपालिका इमारतीचे भिजत घोंगडेनगरपालिकेच्या इमारतीचे काम गेल्या तीन-चार वर्षांपासून अर्धवट स्थितीत आहे. नुकत्याच झालेल्या पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत या विषयाच्या अनुषंगाने एक समिती नेमण्याचे ठरले आहे. दरम्यान, उपविभागीय पोलिस अधिकारी कार्यालयाला स्वतंत्र जागा व इमारत नाही, यासाठी पाठपुरावा महत्त्वाचा आहे.तहसील कार्यालयाच्या तळमजल्याला पर्यायतहसील कार्यालयाच्या तळमजल्यात पावसाळ्यात पाणी साचण्याच्या प्रकारामुळे मोठी गैरसोय होत होती. असे प्रकार वारंवार घडत असल्याने 'सकाळ'मध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. पाणी रोखण्याचा पर्यायच उपलब्ध होत नसल्याने अखेर दुसऱ्या मजल्यावर नवीन बांधकाम करण्यात आले. आता तेथे पुरवठा आणि अभिलेख विभाग कार्यरत आहे.