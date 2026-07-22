Umaraga News : उमरगा तालुका मराठवाड्यात ‘मॉडेल’ बनवणार; आमदार बसवराज पाटील यांचा मानस

उमरगा, (जि. धाराशिव) - उमरगा तालुक्याचा सर्वांगीण विकास करून त्याला मराठवाड्यात एक ‘मॉडेल तालुका’ म्हणून नावलौकिक मिळवून देणे हाच आमचा ध्यास आहे. रस्त्यांचे जाळे, उत्कृष्ट आरोग्य सुविधा आणि सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वांना सोबत घेऊन शुद्ध भावनेने काम करत राहू,' असा ठाम विश्वास माजी मंत्री तथा विधान परिषदेचे आमदार बसवराज पाटील यांनी व्यक्त केला..महसुल विभाग व शरण पाटील फाऊंडेशन च्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जयंती निमित्त बुधवारी (ता. २२) आदर्श महाविद्यालयाच्या प्रांगणात श्री छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर’ आणि ‘महाआरोग्य शिबिरा’त आमदार पाटील बोलत होते.आमदार प्रविण स्वामी, जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष बापुराव पाटील, संयोजक शरण पाटील, उपविभागीय अधिकारी दत्तू शेवाळे, सागर नन्नवरे, तहसीलदार गोविंद येरमे, रणजितसिंह कोळेकर, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. कोमल गरड, तालुका आरोग्य अधिकारी उमाकांत बिराजदार, तालुका कृषी अधिकारी ज्ञानोबा रितापुरे, स्पर्श रुग्णालयाचे रमाकांत जोशी,प्राचार्य डॉ. राम सोलंकर, डॉ. दिलीप भालेराव, अँड व्ही.एस. आळंगे, प्राचार्य डॉ. श्रीराम पेठकर, दिलीप भालेराव, प्रकाश आष्टे आदींची उपस्थिती होती..शरण पाटील फाऊंडेशनच्या कार्याचे कौतूकशरण पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू असलेल्या शरण पाटील फाऊंडेशनच्या लोकहिताच्या कार्याचे आमदार पाटील यांनी कौतुक केले. फाउंडेशनच्या माध्यमातून शेत, पाणंद रस्त्यासाठी लोकवाट्यासाठी रक्कम भरून उमरगा, लोहारा तालुक्यात रस्त्याचे काम केले, याचा आदर्श घेऊन मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्त्याची योजना सुरु झाली. आरोग्य शिबीराचे आयोजन करून शेवटच्या घटकापर्यंत आरोग्य सुविधा देण्याचा उपक्रम सुरु केला..आरोग्य आणि शेत-रस्त्यांची ही चळवळ तालुक्यासाठी 'सुवर्णयोग' असल्याचे सांगून आमदार पाटील यांनीपाणंद रस्त्यांची कामे उमरगा तालुक्यात झाली असून, या रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी भरीव निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. असे आश्वासन दिले. या वेळी जिल्हाधिकारी किर्ती कुमार पुजार यांनी महसुल विभागाच्या लोकहिताच्या विविध योजनांची माहिती सांगितली. आमदार स्वामी यांनी भूकंपग्रस्त ३७ गावाच्या विकासासाठी निधीचे विशेष पॅकेज देण्याची अपेक्षा व्यक्त करून शरण पाटील फाऊंडेशनच्या कार्याचे कौतूक केले. प्रा. डॉ. सुभाष हुलपल्ले यांनी सूत्रसंचलन केले तर तहसीलदार गोविंद येरमे यांनी आभार मानले..दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफीबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदनकार्यक्रमादरम्यान शरण पाटील यांनी राज्य सरकारच्या शेतकरी धोरणांचे कौतुक केले. शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा दोन लाख रुपयांपर्यंतचा ऐतिहासिक शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विशेष अभिनंदन केले..महाआरोग्य शिबिरात नऊ हजार ५८५ रुग्णांची तपासणी, १०१ जणांचे रक्तदानभव्य आरोग्य शिबिरात विविध आजारांवरील तब्बल नऊ हजार ५८५ रुग्णांची मोफत तपासणी करून औषधोपचार करण्यात आले. १०१ रक्तदात्यांनी रक्तदान केले. ३५६ जणांची रक्त चाचणी केली असता ३५ जणांना मधुमेह असल्याचे निदान झाले. ५५ जणांचे छातीचे एक्स-रे काढण्यात आले, ज्यामध्ये ७ जण टीबी संशयित आढळले. १० दिव्यांगांची तपासणी झाली, १० जणांचे युडीआयडी कार्ड काढण्यात आले आणि १२० लाभार्थ्यांना 'आयुष्यमान भारत कार्ड'चे वाटप करण्यात आले..दरम्यान या वेळी महसूल, पंचायत समिती, उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालय, कृषी विभाग, पोलीस प्रशासन, दुय्यम निबंधक, भूमी अभिलेख आणि एस. टी. महामंडळ या सर्व प्रमुख विभागांनी एकाच छताखाली सेवा दिल्या. प्रातिनिधिक स्वरूपात प्रमुख लाभार्थ्यांना विविध योजनांच्या लाभाचे आदेश वितरित करण्यात आले. तसेच मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानात जिल्ह्यात प्रथम आलेली एकोंडी (लोहारा) येथील सरपंच सुलक्षणा सूर्यवंशी, उपसरपंच विकास पाटील यांचा सत्कार करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.