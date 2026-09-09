Maratha Reservation: उमरगा तहसील कार्यालयात मराठा आंदोलकांचा राडा; शिपायाला धक्काबुक्की, तहसीलदारांच्या कक्षातील खुर्ची जाळली

-अविनाश काळेउमरगा, (जि. धाराशिव) : येथील तहसील कार्यालयात बुधवारी (ता. नऊ) सकाळी सुमारे साडेनऊ ते दहाच्या सुमारास मराठा आंदोलकांनी बेकायदेशीरपणे घुसखोरी केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने घोषणाबाजी करत या आंदोलकांनी तहसीलदारांच्या कक्षात तैनात असलेल्या शिपायाला धक्काबुक्की केली आणि कक्षातील खुर्ची बाहेर आणून तहसील आवारात पेटवून दिली..Shaktipeeth Highway: शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! शक्तिपीठ महामार्गासाठी १५ सप्टेंबरपासून संयुक्त मोजणी; झाडे-विहिरींसह घरांची होणार नोंद.या बाबतची प्राथमिक माहिती अशी की, बुधवारी सकाळी कार्यालय सुरू होण्याच्या वेळेतच काही व्यक्ती अचानक तहसीलदारांच्या दालनात शिरण्याचा प्रयत्न केला. तेथे उपस्थित असलेले शिपाई राम शिंदे यांनी, त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला असता, त्याला बळजबरीने बाजूला सरकावून धक्काबुक्की करण्यात आली. यानंतर तहसीलदारांच्या कक्षातील खुर्ची उचलून बाहेर आणली आणि प्रशासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी करत ती आवारात जाळून टाकली..या घटनेची प्रशासनाने तात्काळ व अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत आण्णासाहेब गोविंदराव पवार, महादेव गोविंद माने, विठ्ठल दशरथ पवार रा. तिघेही नाईचाकुर (ता. उमरगा) व वैजिनाथ आबा काळे रा. माडज (ता . उमरगा) या आंदोलकांना ताब्यात घेतले आहे. दरम्यान सध्या तहसील कार्यालय परिसर आणि शहरात परिस्थिती नियंत्रणात असून पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.."सरकारी कार्यालयात येऊन शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जात आहे. नागरिकांनी सोशल मीडियावरील कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये किंवा खात्री नसलेले मेसेज-व्हिडिओ फॉरवर्ड करू नयेत. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सर्वांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे." - गोविंद येरमे, तहसीलदार.Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ..." तहसीलदार यांच्या कक्षातील खुर्ची बाहेर आवारात आणून जाळल्या प्रकरणी चार मराठा आंदोलकांना ताब्यात घेतले असून, त्यांच्या विरुद्ध कायदेशीर कार्यवाही करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. - प्रल्हाद सुर्यवंशी, पोलीस निरीक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.