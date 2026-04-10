Dharashiv News: भाजी मार्केट, शॉपिंग सेंटरचा प्रश्न अधांतरी!; उमरगा ; जुन्या सरकारी दवाखान्याच्या जागेची गुंतागुंत वाढली

उमरगा: शहराचा विस्तार झपाट्याने होत असला तरी, नागरी सुविधांबाबत मात्र आनंदीआनंदच आहे. शहराचा आठवडे बाजार आता गल्लीबोळातून थेट राष्ट्रीय महामार्गावर पोचला असून, यामुळे नागरिक आणि वाहनधारकांचा जीव धोक्यात आला आहे. दरम्यान, पालिकेकडे हक्काच्या जागा असूनही केवळ राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासकीय गुंतागुंतीमुळे भाजीमंडईचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून अधांतरीच आहे..उमरग्याच्या आठवडे बाजारात कर्नाटकसह शेजारील जिल्ह्यातील व्यापारी आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने येतात. पूर्वी शिवाजी चौक, सराफ लाइन आणि माशाळकर गल्लीपुरता मर्यादित असलेला हा बाजार आता महात्मा फुलेनगर, भीमनगर आणि थेट राष्ट्रीय महामार्गाच्या कडेला पसरला आहे. परिणामी, अपघाताची भीती निर्माण झाली आहे..१५ वर्षांपूर्वीची 'ती' जागा आता उकिरडासाधारण पंधरा वर्षांपूर्वी पालिकेने मूळज रस्त्यालगत माजी नगरसेवक दिवंगत सिद्राम काळे यांची लाखमोलाची जमीन आठवडे बाजारासाठी खरेदी केली होती. तिथे बाजारासाठी कट्टेही बांधण्यात आले. मात्र, राजकारण आणि व्यापाऱ्यांच्या विरोधामुळे ही जागा कधीच उपयोगात आली नाही.....तर महत्त्वाची जागा गिळंकृत करतील !आजवर काँग्रेस, शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी अशा सर्वच प्रमुख पक्षांनी पालिकेची सत्ता उपभोगली आहे. शहराच्या विकासासाठी कोट्यवधींचा निधी येत असल्याचा दावा केला जातो. मात्र, जनतेच्या जिव्हाळ्याचा भाजीमंडईचा प्रश्न सोडवण्यात एकाही लोकप्रतिनिधीला यश आलेले नाही. सध्या पालिकेत शिवसेना, जिल्हा परिषदेत महायुतीची अन् राज्यातही महायुतीचे सरकार असल्याने, प्रशासकीय स्तरावरून ही जागा पालिकेकडे हस्तांतरित होणे गरजेचे आहे. ही प्रक्रिया जलदगतीने होत नसेल, तर ही महत्त्वाची जागा अतिक्रमणधारक गिळंकृत करतील, अशी भीती शहरातील सुजाण नागरिकांना आहे..राज्यकर्त्यांची चालढकलभाजी मंडई, शॉपिंग सेंटरसाठी शहराच्या मध्यवस्तीत असलेल्या जुन्या सरकारी दवाखान्याची (सर्वे नं. २४८) जागा तत्कालीन नगराध्यक्ष रज्जाक अत्तार यांच्या कार्यकाळात शहराच्या विकास आराखड्यात आरक्षित झाली. त्यांनी पतंगे रोडलगतच अतिक्रमण हटवले होते. विस्थापित व्यापाऱ्यांसाठी शॉपिंग सेंटरचे गाजर दाखवण्यात आले. मात्र, त्यांनी व पुढच्या सत्ताधाऱ्यांनीही सक्षम पाठपुरावा केला नाही. पालिकेने १९८६ मध्ये उपजिल्हा रुग्णालयासाठी स्वतःची तीन एकर जागा विनामूल्य दिली होती. त्या बदल्यात जुनी जागा पालिकेला मिळणे अपेक्षित होते. मुख्याधिकारी रामकृष्ण जाधवर यांनी या जागेच्या हस्तांतरणाची मागणी केली आहे. मात्र, आरोग्य विभागाकडून फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. सध्या सरकारी अबादी म्हणून या जागेची नोंद दिसते आहे. आरक्षण असतानाही ही नोंद दिसते. राज्यकर्त्यांना ही जागा सोयीची असल्याने पाठपुराव्यात ढिलाई होत असल्याची चर्चा होत आहे. दरम्यान, राजकीय इच्छाशक्ती प्रबळ असेल तर प्रशासकीय स्तरावरून या जागेचे मूल्यांकन, त्याचा मोबदला पालिकेने भरून जागा हस्तांतरित करून घेता येते.."भाजी मंडई आणि शॉपिंग सेंटरसाठी आरक्षित असलेल्या जागेसंदर्भातील प्रशासकीय स्तरावरील माहिती घेऊन, जिल्हाधिकाऱ्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन जागा पालिकेकडे हस्तांतरित करून घेण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे."- किरण गायकवाड, नगराध्यक्ष"ज्या हेतूने पतंगे रोडचे अतिक्रमण काढले, तो हेतू केव्हाच बाजूला गेला. आता काही जण अतिक्रमण करून जागा ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करताहेत. नागरिकांच्या सोयीसाठी भाजीमंडई, व्यापाऱ्यांच्या शॉपिंग सेंटरसाठी सत्ताधाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत."- दत्ता रोंगे, माजी नगरसेवक.