Umerga News: दुरवस्थेमुळे रस्त्याची लागली वाट; फुटलेल्या जलवाहिनीच्या दुरुस्तीकडे पालिकेचे दुर्लक्ष

उमरगा: राष्ट्रीय महामार्ग ते जिल्हा परिषद शाळेकडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावर गेल्या चार महिन्यांपासून जलवाहिनी फुटल्यामुळे रस्त्याची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे. जलवाहिनीतून होणाऱ्या सततच्या गळतीमुळे रस्ता खचला असून, या ठिकाणी मोठे खड्डे पडले आहेत. .मात्र, संबंधित नगरपालिकेचे कंत्राटदार आणि पाणीपुरवठा विभाग या गंभीर समस्येकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करत असल्याने नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..या रस्त्यावरून दररोज शेकडो विद्यार्थी शालेय बसने ये-जा करतात. या ठिकाणी न्यायालयीन व तहसील कार्यालयाच्या कामासाठी दररोज असंख्य नागरिक येतात..दुचाकींची संख्याही चौपटीने वाढली आहे. रस्ता खचल्यामुळे बस आणि इतर वाहने फसण्याचे किंवा उलटण्याचे मोठे धोके निर्माण झाले आहेत. खचलेल्या रस्त्यामुळे चालकांना जीव मुठीत धरून वाहन चालवावे लागत आहे. दुचाकीस्वारांचे छोटे-मोठे अपघात ही तर नित्याचीच बाब बनली आहे..प्रशासनाची उदासीनतागेल्या चार महिन्यांपासून ही समस्या कायम असतानाही पाणीपुरवठा विभाग किंवा नगरपालिकेच्या कंत्राटदाराने साधी डागडुजी करण्याची तसदी घेतलेली नाही. या हलगर्जीपणामुळे मौल्यवान पाण्याची नासाडी तर होतच आहे, शिवाय एखाद्या मोठ्या अपघाताची प्रतीक्षा प्रशासन करत आहे का, असा सवाल आता स्थानिक नागरिक विचारत आहेत. येथील रहिवासी आणि पालकांनी प्रशासनाला इशारा दिला आहे, की जर तत्काळ जलवाहिनीची दुरुस्ती करून रस्ता पूर्ववत केला नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.