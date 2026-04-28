Dharashiv News: उमरग्यामध्ये मिळतेय आठ दिवसांआड पाणी; कोरेगाव लघु पाटबंधारे तलाव ठरतोय जलसंजीवनी!

उमरगा: शहरासाठी नव्याने मंजूर झालेल्या कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा योजनेचे काम पूर्ण होण्यास आणखी विलंब होत असल्याने सध्या पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी पालिकेकडून पर्यायी उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. माकणी (ता. लोहारा) येथील निम्न तेरणा धरणातील जॅकवेलवरील तीन वीजपंपांपैकी एकच पंप सुरू असल्याने पाण्याच्या वितरणावर परिणाम झाला असून, नळांना आठ दिवसांआड पाणी मिळत आहे.उमरगा शहराची पाणीपुरवठ्याची समस्या नवीन नाही..वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून कायमस्वरूपी योजनेची अंमलबजावणी करण्यास विलंब होत आहे. २०१३ मध्ये निधीअभावी रखडलेली योजना पूर्ण झाली. मात्र, जीआरपी जलवाहिनीच्या समस्येमुळे पाणीपुरवठा वारंवार विस्कळित होत आहे.२०२४ मध्ये अमृत-२ योजना मंजूर झाली असून, सध्या कामाला गती मिळाली आहे. माकणी ते समुद्राळ १७ किलोमीटरपैकी १४, तर समुद्राळ ते जकेकुर २३ पैकी १८ किलोमीटरपर्यंतच्या जलवाहिनीचे काम पूर्ण झाले आहे. जकेकूर ते उमरगा शहरापर्यंतचे काम पूर्ण झाले असून, काही ठिकाणी अडथळ्यांमुळे विलंब होत आहे..एकाच वीजपंपाद्वारे पाणीपुरवठाजुनी जीआरपी जलवाहिनी वारंवार फुटत असल्याने कमी दाबाने पाणीपुरवठा करण्यासाठी माकणी धरणावरून एकाचवीजपंपाद्वारे पाणी आणले जात आहे. त्यामुळे वितरणात अडचणी निर्माण होत आहेत.."नवीन पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाला गती देण्यात आली आहे. शहरातील पाच नवीन जलकुंभाचे काम अंतिम टप्प्यात आहेत. अधिक दाबाने पाणीपुरवठा केल्यास जीआरपी जलवाहिनी फुटण्याचा धोका असल्याने सध्या एकाच वीजपंपाद्वारे पाणी घेतले जात आहे. कोरेगाव तलावातून पाणी उपसा करण्याचा पर्याय सुरू करण्यात आला आहे."- गणेश पुरी, नगर अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग.गरजेप्रमाणे पाण्याची उपलब्धता नाहीसध्या उन्हाळ्यामुळे पाण्याची गरज वाढली असून, दररोज ७५ लाख लिटर पाण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, सध्या सुमारे ६० लाख लिटर पाणी उपलब्ध होत आहे. माकणी धरणातून ३० ते ३२ लाख लिटर पाणी मिळत असून, कोरेगाव तलावातून मिळणारे ३० लाख लिटर पाणी महत्त्वाचे ठरत आहे..कोरेगाव तलाव महत्त्वाचा पर्यायकोरेगाव लघु पाटबंधारे तलावातील पाण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. जॅकवेलजवळील विहिरीतून तसेच थेट तलावातून पाणी उपसा करून काळे प्लॉट व बालाजीनगर येथील जलकुंभांमध्ये पाणी सोडले जात आहे. याचा फायदा शहराच्या उत्तर भागाला होत आहे..