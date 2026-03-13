Dharashiv News: उमरग्यात गॅससाठी लांब रांगा; बुकिंग केल्यानंतरही १५ दिवस प्रतीक्षा;सिलिंडर उशिरा मिळत असल्याने ग्राहक त्रस्त

उमरगा: अमेरिका-इस्त्राईल व इराण यांच्यातील युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंधनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. गॅस सिलिंडरचा पुरवठा होत असला तरी त्यात थोडा विलंब लागत आहे. ग्राहकांमध्येही सिलिंडर मिळणारच नाही, असा संभ्रम निर्माण झाल्याने ग्राहक संबंधित एजन्सीच्या बाहेर गर्दी करत आहेत. एरवी बुकिंग केल्यानंतर दोन-तीन दिवसांत मिळणारे सिलिंडर आता पंधरा-पंधरा दिवस उलटूनही मिळेनासे झाले आहे. गॅस बुकिंग केल्यानंतर वेळेत सिलिंडर मिळत नसल्याने ‘चुलीवर स्वयंपाक करण्याची’ वेळ गृहिणींवर येत आहे. .विशेष म्हणजे, ज्या ग्राहकांनी आधीच बुकिंग केले आहे, त्यांना प्राधान्य देण्याचे धोरण कंपनीचे असल्याने एजन्सीधारकांचा नाईलाज झाला आहे. आता नवीन बुकिंग स्वीकारतानाही ‘वेटिंग’ दाखवले जात आहे. मेसेजचा रिप्लॉय आला तरी त्याला प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याचा संदेश दिला जातोय..मोठी बातमी! व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचे बुकिंग तात्पुरते बंद; घरगुती सिलिंडरसाठी २५ दिवस थांबावे लागणार; ‘या’ घटकांना नियमांत सूट, वाचा....चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळगॅसअभावी अनेक कुटुंबांवर पुन्हा एकदा चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ आली आहे. रॉकेलचा पुरवठा आधीच बंद असल्याने आणि लाकूडफाटा महागल्याने गरिबांची मोठी अडचण होत आहे. दरम्यान, एका महिन्यात एकच सिलिंडर बंधनकारक असताना, ग्राहकही दुहेरी बुकिंग करून सिलिंडरची मागणी करत आहेत. मात्र, संबंधित एजन्सीकडून तपासणी करून डबल सिलिंडर न देण्याची काळजी घेतली जात आहे..Gas Cylinder Shortage : गॅस सिलिंडर टंचाईचा परिणाम; इंडक्शन शेगड्यांची दुपटी किमतीने विक्री, कोळसा व डिझेल शेगड्यांनाही वाढती मागणी.व्यावसायिक सिलिंडरचा साठा शिल्लकयेथील एजन्सीकडून नोंदणी करताच घरगुती गॅस सिलिंडर देण्यात येते. मात्र, सिलिंडर मिळणारच नाही, अशी भीती सामान्यांमध्ये निर्माण होत आहे. त्यामुळे ग्राहकांच्या एजन्सीसमोर रांगा लागत आहेत. गुरुवारी (ता.१२) सकाळी ३५० ते चारशे सिलिंडरचा एक ट्रक आला होता. त्याचे वितरण झाले. सायंकाळी दुसरा ट्रक आला. लोकांना उन्हाचा त्रास होत असल्याने एजन्सीकडून पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. दरम्यान एजन्सीकडे व्यावसायिक सिलिंडर शिल्लक असून मागणीप्रमाणे त्याचे वाटप केले जात आहे..लग्नाच्या स्वयंपाकासाठी जळणफाट्याची सोयमार्च महिन्यात १२, १४, १५, १६ लग्न तिथी आहे. शिवाय साखरपुड्यासाठी १२, १४, १५, १६ ,२०, २१, २४, २५, २९ आणि ३० तारीख शुभ आहे. तर, वास्तू मुहूर्त १४ आणि १६ तारखेला आहे. एरव्ही सगेसोयरे, शेजारी व मित्रांच्या नावे गॅस सिलिंडर घेऊन जेवणाचा स्वयंपाक व्हायचा. आता परिस्थिती बदलली आहे. व्यावसायिक सिलिंडर शिल्लक आहेत. परंतु महाग आहेत. त्यामुळे बऱ्याच कार्यक्रमात जळण-फाट्याचा इंधन म्हणून उपयोग करण्याकडे कल दिसतो आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.