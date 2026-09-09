Pachod News : साठ वर्षापासुन पोळ्याचा मान न घेणारे जगावेगळे 'थेरगाव'

पाचोड - सर्वत्र पोळ्याच्या दिवशी बैलाची मिरवणूक काढुन वेशीतून मान घेण्याची रीत जूनी असली, तरी ज्यांनी कोणी या सणाला आपला बैल प्रथम वेशीतुन नेऊन मान घेतला त्याच्या दावणीला बैल राहत नसल्याच्या अपशकुनाने वेशीतुन प्रथम कुणी जाण्यास धजावत नाही. व त्यामुळे गत साठ वर्षापासुन पोळ्याचा मान ग्रामदेवतेला नवसापोटी सोडलेल्या 'कठाळ्या'ला दिला जात असल्याने 'कठाळ्या' गावात सर्वधर्मसमभावाचा प्रतीक अन् पोळ्याचा मानकरी बनल्याचे चित्र पैठण तालुक्यातील थेरगाव येथे पाहवयास मिळते..एकीकडे जगात मानपानासाठी दंगे -धोपे, भांडणे होत असताना दुसरीकडे 'मान' नाकारण्यासाठी वाद होणारे हे एकमेव गाव आहे. या गावाची लोकसंख्या पावणेचार हजाराच्या जवळपास असून गावांत सर्वसमाजाचे लोक गुण्यागोविंदाने राहतात.सर्वाचा मुख्य व्यवसाय शेती असल्याने सर्वांच्या दावणीला बैल असून, वर्षातुन एकदा येणाऱ्या वृषभराजाच्या सणाला शेतकरी ऐपतीप्रमाणे साजश्रृंगाराचे साहित्य खरेदी करुन त्यांना सजवतात..हा पोळ्याचा सण सर्वजण वेशीलगत असलेल्या मंदीर -मशीदी समोर एकत्रितरित्या साजरा करतात. गावांत श्रीमंत, सर्वसामान्य,दहशतीची माणसं असली तरी पोळयाला त्याचा स्पर्शही दिसून येत नाही. पोळ्याच्या आदल्या दिवशी बैलांची खांदेमळणी करण्यात येते. फटाक्याची आतिषबाजी करीत परंपरेनुसार सर्वजण मंदीर -मशीदीसमोर एकत्रित बैल आणुन पोळा भरवतात. गत साठ वर्षापूर्वी वेशीतून पहिल्यांदा बैल काढण्याचा मान कधी हिंदू तर कधी मुस्लिम घराणेशाहीकडे होता..परंतु ज्यांनी वेशीतून पहील्यांदा बैल काढण्याचा मान घेतला, त्याच्या दावणीला बैल राहीले नाहीत. त्याच्या नशिबी दारिद्रय फळफळल्याचा ग्रामस्थांचा अनुभव आहे. त्यामूळे साठ वर्षापूर्वी गावातील वजनदार म्हणुन ओळखले जाणारे कै. भाऊराव पा. निर्मळ, पै. मन्नुखॉ पटेल, कै. एकनाथ लबडे आदींनी गावात ग्रामदेवतेला नवसापोटी सोडलेल्या कठाळ्याला वेशीतून सर्वप्रथम नेऊन पोळ्याचा मान देण्याची प्रथा सुरु केली. ती परंपरा साठ वर्षानंतर आजही अखंडीतपणे कायम आहे..अमावस्या सुटताच सायंकाळी पुरोहितांच्या हस्ते विधीवत पुजा आटोपल्या नंतर वेशीला दुतर्फा बांधलेले तोरण कठाळ्याला पुढे करुन ते तोडल्यानंतर पोळा फुटल्याचे जाहीर केले जाते. गावांत कठाळया नसेल तर कुंभाराने बनविलेल्या मातीच्या बैलांना तोरणापलीकडे टाकून मान दिला जातो. यावेळी शेतगडयावर बैलाची जबाबदारी सोपविणारा मालक आपले बैल वेशीतून अगोदर जाऊ नयेत म्हणून वेशीजवळच तटस्थ उभे असतात. नवसापोटी सोडलेला 'कठाळ्या'च सर्वधर्मीयांचे प्रतीक बनले असुन पोळ्याचा मान न घेणारे हे जगावेगळे गाव म्हणून सर्वपरिचित झाले आहे..सौ. मिनाताई बंडु रोडगे (सरपंच, थेरगाव) - 'प्रत्येक जण 'कठाळ्या' सर्वप्रथम वेशीतुन पुढे कसा जाईल याची काळजी घेतात. आजपर्यंत गावात मानपानावरून शांतता व एकात्मतेला कधी गालबोट लागले नाही. गत पाच-सहा पिढयांपासून कठाळ्यालाच मान दिला जातो.'अशोक पा. निर्मळ - 'ज्या कोणी पोळा सणाला आपला बैल प्रथमतः वेशीतुन नेऊन मान घेतला, त्याच्या दावणीला बैल राहत नसल्याच्या अपशकुनाने वेशीतुन प्रथम जाण्यास कुणी धजावत नाही. व त्यामुळे गत साठ वर्षापासुन पोळ्याचा मान ग्रामदेवतेला नवसापोटी सोडलेल्या 'कठाळ्या' ला दिला जातो.'.बप्पासाहेब निर्मळ (ज्येष्ठ ग्रामस्थ) - 'आजोबाच्या काळापासून वेशीतुन 'कठाळ्या'ला नेऊन मान देण्याची सुरू झालेली प्रथा साठ वर्षानंतरही कायम आहे. मान घेण्यासाठी आजपावेतो कधीच भांडण होऊन गालबोट लागल्याचे स्मरणात नाही. जो कोणी वेशीतुन सर्वप्रथम बैल नेऊन मान घेईल त्याच्या दावणीला पशुधनच राहीले नसल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे कोणी मानासाठी पुढे येत नाही.'पुरातनकालीन गावाच्या वेशीची झालेली दुरावस्था पाहून खासदार संदीपान भुमरे यांनी आपल्या निधीतून सतरा लाख रुपये देऊन वेशीचा जिर्णोद्धार केला व नवीन वेस उभारण्यात आली. या वेशीतुन आज कोणी पोळ्याचा मान घेतो की काय याकडे तालुक्याचे लक्ष लागून आहे. यावर्षी प्रथमतःच नुतन वेशीतुन मानाचा बैल जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.