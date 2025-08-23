मराठवाडा

Beed News: न्यायाधीश, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या घरी नेली जाते सर्जा राजाची जोडी; बीड जिल्हा कारागृहाची १९५७ पासूनची परंपरा

Poḷa Festival: बीड जिल्हा कारागृहात पोळा सणाच्या दिवशी बैलांची पूजा करून मिरवणूक प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या घरी नेतात. ही परंपरा १९५७ पासून कायम असून सर्जा आणि राजा या बैलांद्वारे शेतीची कामे केली जातात.
Beed News
Beed Newssakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीड : पोळ्याच्या पार्श्वभूमीवर येथील जिल्हा कारागृहाची एक अनोखी परंपरा आहे. १९५७ पासून ती पाळली जात असल्याचीही नोंद आहे. पोळा सणाच्या दिवशी कारागृहातील बैलांची मिरवणूक काढून ती प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या घरी जाते, अशी ही परंपरा. त्यानुसार शुक्रवारी (ता. २२) कारागृह अधीक्षक पेट्रस गायकवाड यांनी कारागृहातील सर्जा-राजाची मिरवणूक काढून ही परंपरा पाळली.

Loading content, please wait...
Beed
festival
Tradition
Bail pola Festival

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com