Beed News: न्यायाधीश, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या घरी नेली जाते सर्जा राजाची जोडी; बीड जिल्हा कारागृहाची १९५७ पासूनची परंपरा

बीड : पोळ्याच्या पार्श्वभूमीवर येथील जिल्हा कारागृहाची एक अनोखी परंपरा आहे. १९५७ पासून ती पाळली जात असल्याचीही नोंद आहे. पोळा सणाच्या दिवशी कारागृहातील बैलांची मिरवणूक काढून ती प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या घरी जाते, अशी ही परंपरा. त्यानुसार शुक्रवारी (ता. २२) कारागृह अधीक्षक पेट्रस गायकवाड यांनी कारागृहातील सर्जा-राजाची मिरवणूक काढून ही परंपरा पाळली..बीड जिल्हा कारागृहात १६ एकर शेती आहे. सोयाबीनसह विविध भाजीपाला पिके घेतली जातात. सर्वत्र यांत्रिकीकरण झाले असले तरी कारागृहातील शेती सर्जा व राजा नावाच्या बैलांकडूनच केली जाते. शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांमार्फत शेतीची कामे केली जातात. त्यांना शासन नियमानुसार मोबदलाही मिळतो..पूजेची परंपराकारागृहातील बैलांनाही वेगळे महत्त्व आहे. पोळ्याच्या दिवशी कारागृहातील बैलजोडीची पूजा करून तिला जिल्हाधिकारी व प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांच्या घरी नेले जाते. कारागृहाची उभारणी १९५७ मध्ये झाली. .Bail Pola :चार शतकांपासून भरतो दुसऱ्या दिवशी पोळा; वाई गोरक्षनाथला रात्री बैलजोड्यांसह शेतकरी करतात मुक्काम.तेव्हापासून ही परंपरा सुरू असल्याचे पेट्रस गायकवाड यांनी सांगितले. आज बैलांना स्नान घालून शिंगे रंगविण्यात आली. साज चढविण्यात आला. त्यानंतर पेट्रस गायकवाड यांच्या उपस्थितीत मिरवणुकीने ही जोडी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानी नेण्यात आली. तेथे या जोडीची पूजा झाली. त्यानंतर पुन्हा ही जोडी कारागृहात आणण्यात आली.