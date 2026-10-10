Vihamandava News : विवाह सोहळे गावाबाहेर, घरात पलंगही नाही; हिवराचोंढाळ्याच्या अनोख्या परंपरा

- अनिल गाभूडविहामांडवा - पैठण तालुक्यातील श्रीक्षेत्र हिवराचोंढाळा हे गाव आपल्या अनोख्या धार्मिक परंपरा आणि ऐतिहासिक वारशामुळे विशेष ओळखले जाते. माहूरगडच्या रेणुका मातेचे उपपीठ मानल्या जाणाऱ्या येथील जगदंबा देवीच्या दर्शनासाठी नवरात्रोत्सवात राज्यभरातून भाविक येतात. गावात विवाह सोहळे न करणे, घरात पलंग न वापरणे आणि दुमजली इमारत न बांधणे, अशा परंपरा आजही श्रद्धेने जपल्या जातात..विवाह गावाबाहेर, घरात पलंग नाही!गावातील श्रद्धेनुसार, जगदंबा देवी कुमारीका स्वरूपात विराजमान असल्याने गावात विवाह सोहळे आयोजित केले जात नाहीत. लग्नकार्य गावाच्या वेशीबाहेर शिवारात मंडप उभारून केले जाते. देवीच्या सन्मानार्थ गावात खाट किंवा पलंग वापरला जात नाही. झोपण्यासाठी मातीचे अथवा सिमेंटचे ओटे वापरण्याची परंपरा आहे. तसेच देवीच्या निवासापेक्षा आपले घर उंच नसावे, या श्रद्धेतून गावात दुमजली इमारत बांधली जात नसल्याचे सांगितले जाते..हेमाडपंथी मंदिर स्थापत्याचा वारसायेथील रेणुका माता मंदिराला ऐतिहासिक आणि पौराणिक महत्त्व आहे. हेमाडपंथी स्थापत्यशैलीतील या मंदिरात कोरीव खांबांचा भव्य सभामंडप आणि आकर्षक नक्षीकाम पाहायला मिळते. मंदिराभोवती दगडी तटबंदी असून, सुमारे ५० फूट उंच दीपमाळ लक्ष वेधून घेते. गाभाऱ्यात जगदंबा मातेची नैसर्गिक शिळेच्या स्वरूपातील तांदळा मूर्ती विराजमान आहे..दगडी शिळांना म्हणतात ‘लग्नाचे वऱ्हाड’स्थानिक आख्यायिकेनुसार, एका राक्षस राजाने देवीशी विवाह करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. देवीने सूर्योदयापूर्वी गोदावरीचे पाणी आणण्याची अट घातली. मात्र, अट पूर्ण न झाल्याने आणि फसवणुकीचा प्रयत्न झाल्याने देवीने दिलेल्या शापामुळे वऱ्हाडाचे दगडी शिळांमध्ये रूपांतर झाल्याची कथा सांगितली जाते. मंदिर परिसरातील मोठ्या शिळांना आजही ‘लग्नाचे वऱ्हाड’ म्हटले जाते. विवाहाचा मंडप उभारण्यात आलेल्या परिसरावरून ‘विवाह मांडव’ आणि पुढे ‘विहामांडवा’ हे नाव पडल्याची आख्यायिका प्रचलित आहे..संत एकनाथ महाराजांच्या परंपरेचा वारसासंत एकनाथ महाराज आणि रेणुका मातेच्या भक्तीपरंपरेशीही या क्षेत्राचा संबंध जोडला जातो. नवरात्रोत्सवातील अष्टमीला विहामांडवा येथून देवीसाठी ‘टीपूर’ आणण्याची परंपरा देशमाने परिवाराकडून आजही जपली जाते. श्रावण महिना आणि नवरात्रोत्सवात मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगरसह महाराष्ट्राच्या विविध भागांतून भाविक दर्शनासाठी येतात.धार्मिक श्रद्धा, ऐतिहासिक वास्तू आणि पिढ्यान्पिढ्या जपलेल्या अनोख्या प्रथांमुळे हिवराचोंढाळा हे गाव महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशातील एक वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान ठरले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.