मराठवाडा

Godavari Mystery: गोदावरीच्या पुराच्या पाण्यात अनोळखी युवकाचा मृतदेह; कायगाव परिसरात खळबळ, ओळख अद्याप गूढ

Unknown Youth Found Dead In Godavari Floodwaters Near Kaygaon: गोदावरीच्या पुरात तरंगणारा अनोळखी मृतदेह; पोलिसांचा तपास सुरू, गावकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण
Unknown Young Man Found Dead In Godavari River Near Kaygaon Body Kept At Gangapur Hospital For Identification

Unknown Young Man Found Dead In Godavari River Near Kaygaon Body Kept At Gangapur Hospital For Identification

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कायगाव: गंगापूर तालुक्यातील अमळनेर वस्ती येथील गोदावरी नदीच्या पुराच्या पाण्यात शुक्रवारी (ता. १४) सकाळी आठच्या सुमारास २५ ते ३० वर्षीय अनोळखी युवकाचा मृतदेह तरंगताना आढळून आल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली.

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