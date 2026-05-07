Mahur Unseasonal Rain: माहूर तालुक्यात मुसळधार अवकाळी पावसाची हजेरी; लग्नाचा मंडप क्षणात उडाला, काही ठिकाणी पडल्या गारा!

-बालाजी कोंडे माहूर : माहूर तालुक्यात गुरुवारी (ता.7) दुपारी 12:30 वाजे च्या दरम्यान जोरदार वादळी वाऱ्यासह पावसाने हजेरी लावली. लखमापूर परिसरात बारीक गार पडल्याचे नागरिकांनी सांगितले तर येथेच एका लग्न समारंभाचा मंडप उडाल्याची घटना घडली आहे. पावसामुळे शेतातील तीळ,खरबूज,टरबूज यांचे नुकसान झाल्याची शक्यता आहे..माहूर शहर व तालुक्यात गेल्या पंधरा दिवसापासून उष्णतेच्या लाटेने कहर केला होता उष्णतेने लहान बालकांसह ज्येष्ठ नागरिक हैराण झाले होते. दुपारच्या वेळेस रस्त्यावर अघोषित संचारबंदी असल्यासारखी परिस्थिती होती उन्हामुळे रस्त्यावर शुकशुकाट पाहावयास मिळत होता. गेल्या दोन दिवसापासून हवामान विभागाकडून गुरुवारी नांदेड जिल्हा करिता येलो अलर्ट दिला होता..गुरुवारी दुपारी सुमारे 12.30 वाजता वातावरणात बदल जाणवण्यास सुरुवात झाली. ढगाळ वातावरण तयार झाले त्यानंतर जोरदार वादळी वारे व मुसळधार पावसात सुरुवात झाली. जवळपास दीड तास सुरू असलेल्या पावसामुळे अनेक ठिकाणी नागरिकांची गैरसोय झाली..लखमापूर येथे सुरू असलेल्या विवाह सोहळ्यात अचानक आलेल्या वाऱ्यामुळे मंडपाचा काही भाग उडाला त्यामुळे उपस्थित वऱ्हाडी मंडळींची धावपळ झाली. माहूर शहरासह तालुक्यातील मोठी बाजारपेठ असलेले वाई बाजार व परिसरातही वादळी वारा व पाऊस पडला आहे.अवकाळी पावसामुळे उकाड्याने त्रस्त झालेल्या नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे..