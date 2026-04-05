Jalna News: रामनगरमध्ये अवकाळी पावसाने रब्बी पिकांची केली माती; शेतकऱ्यांना दुहेरी संकट; पंचनामे करून भरपाईची मागणी

रामनगर: खरीप हंगामात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन, कापूस, मूग, उडीद पिकाचे मोठ्या नुकसान झाले होते. याचे दुःख बाजूला सारत रब्बी हंगामातील गहू, ज्वारी, हरभरा, कांदा या पिकांची लागवड शेतकऱ्यांनी केली; पण ऐन काढणीच्या वेळेस पुन्हा अवकाळी पावसाने हजेरी लावल्याने संपूर्ण पीक मातीमोल झाले. .यामुळे शेतकरी पुन्हा दुहेरी संकटात सापडला. या नुकसानीचे पंचनामे करून सरसकट भरपाई जाहीर करावी अशी मागणी शेतकऱ्यांतून होत आहे आहे."रामनगर परिसरात द्राक्ष, मोसंबी डाळिंब, आंबा, भाजीपाला लागवड मोठ्या प्रमाणात आहे. चांगल्या प्रकारे पीक आले; पण अवकाळी पावसाने होत्याच नव्हते करून टाकल्याने शेतकरी पुन्हा दुहेरी संकटात सापडला."-किशोर डोंगरे, द्राक्ष बागायतदार."वादळी वाऱ्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या सोलर पॅनलचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे पंचनामे करून नुकसान भरपाई देण्यात यावी."- बळिराम घाटे, सामाजिक कार्यकर्ते."कांदा पिकावर मधमाशी अभावी शेतकरी त्रस्त होता. त्यातच अवकाळी पावसाची भर पडल्याने हातातोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिरावून घेतला. जिल्हा प्रशासनाने सरसकट नुकसान भरपाई देऊन शेतकऱ्यांना आधार द्यावा."- गणेश शिंदे, कांदा उत्पादक शेतकरी, उटवद."निसर्गाच्या लहरीपणाने शेतकरी धास्तावला आहे. कधी पाऊस येईल ते पण सांगता येईना. लवकर पेरणी केली तर अतिवृष्टीसारखा पावसाच्या धोक्याने पीक जाण्याची भीती तर गत तीन ते चार वर्षापासून रब्बी हंगामात दरवर्षी अवकाळी पाऊस येत आहे."-अंबादास शिंदे, शेतकरी, बापकळ.