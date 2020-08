उडीद मुग व्हायरसच्या तडाख्यात... 

औसा (लातुर) : औसा तालुक्यातील उडीद आणि मूग यलो मोझ्याक व्हायरसच्या तडाख्यात सापडले असून झाडासह लागलेल्या शेंगाही पिवळ्या पडत असल्याने शेतकरी चिंताक्रांत झाला आहे. झपाट्याने वाढत चाललेल्या या रोगामुळे चार दिवसात पूर्ण फड पिवळा होऊन करपून जात आहे. यंदा पाऊस जरी जास्त नसला तरी पिकापूरता पाऊस पडला त्यामुळे खरीप हंगामातील उडीद मुग ही पिके जोमदार आली. जास्त मेहनत न करताही ही पिके तीन फूट उंच आली. त्याला फुले आणि शेंगाही भरघोस लागल्या. मात्र आता हे पीक शेंगा अवस्थेत असतांना अचानक झाडे पिवळी पडून सुकून जात आहेत. संपूर्ण फडात आज एखाद दुसरे झाड पिवळे दिसले तर दोन दिवसात अनेक झाडे पिवळी दिसत आहेत. नुसती झाडेच पिवळी पडत नाहीत तर त्याला लागलेल्या शेंगाही पिवळ्या पडून गळून जात आहेत. त्यामुळे हातातोंडाशी आलेले पीक करपून जात आहेत. योग्य निदान न झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांना फवारणीचा खर्च अंगलट येत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. माव्याचाही प्रादुर्भाव... बऱ्याच ठिकाणी उडीद मुगावर माव्याचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे. याच्या प्रादुर्भावामुळे पिके निस्तेज बनत आहेत. यलो मोझॅक व्हायरस... सुरुवातीला कोवळ्या पानांवर सौम्य विखुरलेले पिवळ्या रंगाचे डाग दिसतात. डाग हळूहळू आकारात वाढतात आणि शेवटी काही पाने पूर्णपणे पिवळी होतात. संक्रमित पाने देखील नेक्रोटिक लक्षणे दर्शवितात. रोगग्रस्त झाडे उधळली जातात, उशीरा प्रौढ होतात आणि फारच कमी फुले व शेंगा तयार करतात. फळ आकाराने कमी केले जातात आणि पिवळ्या रंगाचे होतात. मांजरा कृषी विज्ञान केंद्राचे शास्त्रज्ञ संदीप देशमुख म्हणाले, रस शोषणाऱ्या किडीमुळे प्रादुर्भाव पसरतो. त्यासाठी डायमेथोएट तीन मिली प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे. संपादन - सुस्मिता वडतिले

