Jalna Road News: वडीगोद्री–भांबेरी रस्त्यावर खड्ड्यांचे साम्राज्य; प्रवासी व वाहनधारकांचे हाल, तातडीच्या दुरुस्तीची मागणी

वडीगोद्री: वडीगोद्री-अंतरवाली सराटी-भांबेरी या रस्त्याची दयनीय अवस्था झाली असून, शासन व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या रस्त्याकडे कायम दुर्लक्ष केल्याने प्रवासी व वाहनधारक मात्र त्रस्त झाले आहेत. डागडुजीच्या नावावर खर्च होत असून, दुरुस्ती मात्र होताना दिसत नाही. त्यामुळे या रस्त्याचे डांबरीकरण व रुंदीकरण कधी होणार, हा प्रश्न गुलदस्त्यात आहे. नागरिकांतून याबाबत संताप व्यक्त होत आहे..वडीगोद्री ते अंतरवाली सराटी, नालेवाडीपर्यंत रस्त्याचे डांबरीकरण झाले नाही. मात्र, डागडुजीवर मोठा खर्च झाला. डागडुजी थातूरमातूर करण्यात आली. याचे बिल उचलून कंत्राटदार मोकळे झाले.या रस्त्यावर जड वाहतूक, ऊस वाहतूक करणारी वाहने सर्रास धावतात. त्याबरोबरच इतर कारणांनीही रस्तावर खड्डे पडले आहेत..वडिगोद्री ते अंतरवाली सराटी व नालेवाडीपर्यंतचा रस्ता छोटा असल्याने वाहतूक कोंडी निर्माण होत आहे. ठिकठिकाणी पाइपलाइनसाठी खोदलेला रोड भरला नसल्यामुळे मोठे खड्डे पडले आहेत. नालेवाडी ते चंदनापुरीपर्यंत रस्ता करण्यात आला..पण रस्त्याचा दर्जा सुमार असल्याने त्यावरदेखील खड्डे पडत चालले आहेत. पुढे चंदनापुरी ते भांबेरी रस्त्यावर नदीजवळ पायी चालणे कठीण झाले आहे.मोठे खड्डे पडल्याने भांबेरी ते चौढाळापर्यंत रस्ता अत्यंत खराब झाला आहे..या रस्त्याचे डांबरीकरण व रुंदीकरण त्वरीत करण्यात यावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.बोगस रस्ता दुरुस्ती बिलाबाबत चौकशी करण्याची मागणी नागरिकांनी जिल्हाधिकारी, जालना व सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जालना यांच्याकडे केली आहे.