मराठवाडा

Jalna Road News: वडीगोद्री–भांबेरी रस्त्यावर खड्ड्यांचे साम्राज्य; प्रवासी व वाहनधारकांचे हाल, तातडीच्या दुरुस्तीची मागणी

Poor Condition of Vadigodri–Bhamberi Road: वडीगोद्री–अंतरवाली सराटी–भांबेरी या रस्त्याची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली असून ठिकठिकाणी मोठे खड्डे पडल्याने वाहनधारक आणि प्रवासी त्रस्त झाले आहेत. डागडुजीच्या नावाखाली खर्च होत असला तरी प्रत्यक्षात दुरुस्ती होत नसल्याचा आरोप नागरिकांनी केला असून रस्त्याचे डांबरीकरण व रुंदीकरण तातडीने करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
Jalna Road News

Jalna Road News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वडीगोद्री: वडीगोद्री-अंतरवाली सराटी-भांबेरी या रस्त्याची दयनीय अवस्था झाली असून, शासन व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या रस्त्याकडे कायम दुर्लक्ष केल्याने प्रवासी व वाहनधारक मात्र त्रस्त झाले आहेत.

डागडुजीच्या नावावर खर्च होत असून, दुरुस्ती मात्र होताना दिसत नाही. त्यामुळे या रस्त्याचे डांबरीकरण व रुंदीकरण कधी होणार, हा प्रश्न गुलदस्त्यात आहे. नागरिकांतून याबाबत संताप व्यक्त होत आहे.

Related Stories

No stories found.