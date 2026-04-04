Beed News: वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस; पिकांचे अतोनात नुकसान, शेतकऱ्यांचा घास हिरावला

वडवणी: तालुक्यात शुक्रवारी (ता. ३) सायंकाळी विजांच्या कडकडाटासह झालेल्या जोरदार वादळी पावसाने रब्बी हंगामातील पिकांचे अतोनात नुकसान केले आहे. .काढणीला आलेला गहू, ज्वारी, उन्हाळी बाजरी, टरबूज आणि खरबूज ही पिके मातीत मिसळल्याने शेतकऱ्यांच्या हाता-तोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिरावून नेला आहे..Beed News: पावसात वीज वाहिन्या कोसळल्या; 'महावितरण'च्या वादळाने जनतेला बसतोय करंट.गेल्या चार दिवसांपासून असलेल्या ढगाळ वातावरणानंतर अचानक आलेल्या या पावसाने शेतकरी व मजुरांची मोठी धांदल उडाली.वाऱ्याचा वेग इतका प्रचंड होता की अनेक ठिकाणी मोठी झाडे उन्मळून पडली आहेत. विशेषतः आंबा बागांना या वादळाचा मोठा फटका बसला असून कैऱ्यांचा खच जमिनीवर साचला आहे..काबाडकष्ट करून पिकवलेली पिके डोळ्यादेखत उद्ध्वस्त झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाला असून, शासनाने तातडीने पंचनामे करून मदत द्यावी, अशी मागणी होत आहे.."आमच्या शेतात गहू व बाजरीची काढणी सुरू होती, मात्र अचानक आलेल्या पावसाने शेतात पाणी साचून पिके पूर्णतः खराब झाली. आता उत्पादनाचा खर्च निघणेही कठीण झाले आहे."- विजय मोरे, शेतकरी, लोणवळ.