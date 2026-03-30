Beed News: निधी नाल्यात; मुख्य रस्त्यावरील नाली कोसळली;बसस्थानकासमोर नाली कोसळल्याने नागरिकांना मोठा त्रास

वडवणी: पाडळसिंगी ते लोखंडी सावरगाव या राष्ट्रीय महामार्गावरील वडवणी शहरातील सिमेंट रस्ता आणि नाली बांधकामाचा बोगसपणा आता चव्हाट्यावर आला आहे. अवघ्या काही महिन्यांपूर्वीच पूर्ण झालेले बसस्थानक समोरील नाली बांधकाम अचानक कोसळल्याने संबंधित गुत्तेदाराच्या निकृष्ट दर्जाच्या कामाचा नमुना उघड झाला आहे. अशा कारभारामुळे शासनाचा कोट्यवधींचा निधी वाया जात असल्याचा संताप वडवणीकर व्यक्त करत आहेत..शहरातून जाणाऱ्या या मुख्य रस्त्यावर ठिकठिकाणी सिमेंट रस्ता उखडला असून त्याला मोठमोठ्या भेगा पडल्या आहेत. विशेष म्हणजे, बांधकामादरम्यान अनेकदा नाली कोसळण्याचे प्रकार घडले असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले..आता थेट बसस्थानक आणि नगरपंचायत कार्यालयासमोरच नाली कोसळल्याने प्रवासी, व्यावसायिक आणि शालेय विद्यार्थ्यांची मोठी अडचण होत आहे. या निकृष्ट कामाची चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणी शहरातील व्यापारी व नागरिक करत आहेत..आमदार प्रकाश सोळंके यांनी या कामात वैयक्तिक लक्ष देऊन दर्जेदार काम करण्यास भाग पाडावे. तसेच जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनीही वडवणीकरांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.."नगरपंचायत कार्यालयासमोरच नाली कोसळल्याचे निदर्शनास आले आहे. या संदर्भात संबंधित गुत्तेदाराला तात्काळ लेखी पत्र दिले जाईल आणि हे काम दर्जेदार पद्धतीने पुन्हा करून घेण्याच्या सूचना दिल्या जातील."- पोपट निगळ (मुख्याधिकारी, नगरपंचायत, वडवणी).