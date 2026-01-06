मराठवाडा

MPSC Success : येरमाळ्याच्या वैभवची यशाची 'हॅट्ट्रिक'! तलाठी, एसटीआयनंतर आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातून 'पुरवठा अधिकारी' पदी झेप!

Vaibhav Kavade Achievement : येरमाळ्याच्या वैभव कवडेने तलाठी आणि एसटीआय पदानंतर आता एमपीएससीमधून पुरवठा निरीक्षण अधिकारी (वर्ग-२) पदावर धडक मारत यशाची हॅट्ट्रिक साधली आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी त्याचे हे यश अत्यंत प्रेरणादायी ठरले आहे.
From Talathi to STI and Now Supply Officer

दीपक बारकुल
येरमाळा : येथील वैभव जीवन कवडे यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) घेण्यात आलेल्या राज्यसेवा परीक्षा २०२४ मध्ये उल्लेखनीय यश संपादन करत पुरवठा निरीक्षण अधिकारी (राजपत्रित वर्ग–२) या मानाच्या पदावर निवड मिळवली आहे. ही निवड ता. ०५ जानेवारी २०२६ ला जाहीर झाली असून,त्याच्या सातत्यपूर्ण परिश्रमांचे हे तिसरे मोठे यश ठरले आहे.

