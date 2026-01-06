MPSC Success : येरमाळ्याच्या वैभवची यशाची 'हॅट्ट्रिक'! तलाठी, एसटीआयनंतर आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातून 'पुरवठा अधिकारी' पदी झेप!

येरमाळा : येथील वैभव जीवन कवडे यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) घेण्यात आलेल्या राज्यसेवा परीक्षा २०२४ मध्ये उल्लेखनीय यश संपादन करत पुरवठा निरीक्षण अधिकारी (राजपत्रित वर्ग–२) या मानाच्या पदावर निवड मिळवली आहे. ही निवड ता. ०५ जानेवारी २०२६ ला जाहीर झाली असून,त्याच्या सातत्यपूर्ण परिश्रमांचे हे तिसरे मोठे यश ठरले आहे..विशेष बाब म्हणजे शवैभव कवडे याची ही एकाच परीक्षेतील पहिलीच निवड नसून,यापूर्वी त्याची पहिली निवड ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) म्हणून झाली होती. त्यानंतर ०४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी त्यांनी राज्य कर निरीक्षक (STI) या पदावर निवड मिळवली आणि आता तिसऱ्यांदा,अधिक जबाबदारीच्या पुरवठा निरीक्षण अधिकारी या पदावर निवड होऊन त्यांच्या यशाचा आलेख अधिक उंचावला आहे..Pune Cyber Fraud : पुणेकर सायबर जाळ्यात; शेअर बाजार आणि गुंतवणुकीच्या आमिषाने सव्वा कोटींवर टाकला डल्ला!.वैभव कवडे यानी आपले पदवी शिक्षण शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय,छत्रपती संभाजीनगर येथून पूर्ण केल्यानंतर स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरू केली. कठोर शिस्त,सातत्यपूर्ण अभ्यास, आत्मविश्वास आणि अपयशाला न घाबरणारी वृत्ती याच्या जोरावर त्यांनी हे घवघवीत यश मिळवले. या यशामागे त्यांचे वडील सेवानिवृत्त पोलीस कर्मचारी जीवन कवडे,आई,कुटुंबीय तसेच मित्रमंडळी यांचे मोलाचे मार्गदर्शन व पाठबळ लाभले.त्यांच्या या यशामुळे केवळ कवडे कुटुंबीयांनाच नव्हे तर संपूर्ण येरमाळा गावाचा मान उंचावला आहे..वैभव कवडे याचे यश हे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत असून,“परिश्रम, चिकाटी आणि योग्य दिशा असेल तर कोणतेही शिखर गाठता येते” हा विश्वास त्यांनी प्रत्यक्षात दाखवून दिला आहे. त्याच्या या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल आज येरमाळा पत्रकार संघाच्या वतीने पत्रकार दिनाच्या कार्यक्रमात वैभव कवडे याचा कुटुंबियांसह उपस्थित मान्यवर स्टेट बँकेचे शाखाधिकारी महेंद्र भोर,माजी पंचायत समिती सभापती विकास बारकुल,सरपंच प्रिया बारकुल,महसूल पुरवठा अधिकारी जयदेवी कांबळे यांच्या हस्ते पत्रकार दीना निमित्त विशेष सत्कार करण्यात आला. या वेळी बोलताना त्याने महसूल अधिकारी पदी निवड झाल्याची माहिती दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.