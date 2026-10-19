Parli Vaidyanath: वैद्यनाथ मंदिराच्या वैभवात भर! शिवपिंडीचे भव्य डिजिटल चित्र अन् १५१ किलोचा त्रिशूळ ठरतोय भाविकांचे आकर्षण

परळी वैजनाथ: देशभरातील बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी पाचवे ज्योतिर्लिंग म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या परळी वैजनाथ येथील श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिराच्या उत्तर घाटावर उभारण्यात आलेले शिवपिंडी व मंदिराच्या शिखराचे भव्य डिजिटल चित्र आणि त्यासमोर उभारलेला १५१ किलो वजनाचा आकर्षक त्रिशूळ भाविकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. या आकर्षक सजावटीमुळे मंदिराच्या वैभवात भर पडली असून उत्तर घाटाचे सौंदर्यही अधिकच खुलले आहे..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.मंदिराच्या उत्तर घाटावरील प्रवेशद्वारालगत सुमारे २० फूट उंच आणि १२ फूट रुंदीची भव्य फ्रेम उभारण्यात आली आहे. या फ्रेममध्ये श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगाच्या शिवपिंडीचे आणि मंदिराच्या शिखराचे आकर्षक डिजिटल चित्र साकारण्यात आले आहे. याशिवाय, देशातील अन्य ११ ज्योतिर्लिंगांच्या शिवपिंडींची चित्रेही या फ्रेममध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्यामुळे येथे येणाऱ्या भाविकांना एकाच ठिकाणी बारा ज्योतिर्लिंगांच्या प्रतिमांचे दर्शन घेता येणार आहे. या चित्रांवर आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे..मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यातील चौरागड (छोटी बाजार) पंचकमिटीने गावातील श्री बडी माता आणि श्रीराम मंदिर यांच्या सहकार्याने अधिक मासानिमित्त ६ जून रोजी हा भव्य त्रिशूळ श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिराला भेट दिला होता. देशातील सर्व बारा ज्योतिर्लिंग मंदिरांना त्रिशूळ भेट देण्याचा उपक्रम या समितीने राबविला आहे..सुमारे १५ फूट उंच आणि पाच फूट रुंदीच्या या त्रिशुळाचे वजन १५१ किलो असून त्यावर पितळी मुलामा देण्यात आला आहे. हा त्रिशूळ मंदिराच्या उत्तर घाटावरील प्रवेशद्वाराजवळ उभारण्यात आला आहे. भव्य डिजिटल चित्र, आकर्षक विद्युत रोषणाई आणि त्रिशूळ यांमुळे या परिसराला विशेष धार्मिक आणि सौंदर्यपूर्ण स्वरूप प्राप्त झाले आहे..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी... देवस्थान ट्रस्टचे सचिव राजेश देशमुख, प्रा. बाबा देशमुख आणि अन्य विश्वस्त यांच्या संकल्पनेतून, अभियंता श्री. देशपांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबविण्यात आला. या फ्रेमवरील डिजिटल चित्र परळी शहरातील द्वारका डिजिटल यांनी तयार केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.