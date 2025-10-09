मराठवाडा

Vaijapur Accident : बोर दहेगाव शिवारात रसायन वाहतूक करणारा ट्रक पलटी, नागरिकांत भीतीचे वातावरण

Mumbai Nagpur Highway : वैजापूर तालुक्यातील बोर दहेगावजवळ मुंबई-नागपूर महामार्गावरील वळणावर घातक रसायनवाहू टँकर पलटी झाला असून, अपघातानंतर १२ तासांहून अधिक काळ रसायन गळती सुरू असल्याने परिसरातील ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
वैजापूर : वैजापूर तालुक्यातील बोर दहेगाव जवळील वळणावर, घातक रसायन वाहतूक करणारा ट्रक तालुक्यातील बोर दहेगाव शिवारात वळणावर पलटी झाला. ही घटना बुधवार ( ८ ) रात्री 12.30 वाजेच्या सुमारास घडली. तेंव्हापासून या वाहनातून रसायन गळती होत आहे. गुरुवारी दुपारी 12 वाजेपर्यंत हे वाहन हटविण्यात आलेले नाही.

