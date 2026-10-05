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Success Story: सकाळी ५ वाजता ग्राउंड अन् रात्रीपर्यंत अभ्यास; वैशालीने जिद्दीने मिळवली कारागृह पोलिसाची वर्दी, शेतकरी कुटुंबातील लेकीची प्रेरणादायी भरारी..

Farmer Family Daughter Vaishali Pawar Achieves Her Police Dream: वनरक्षक, तलाठी, पोलीस भरतीत अपयश; तरीही जिद्द सोडली नाही, अखेर वैशालीच्या अंगावर चढली वर्दी
Nashik Prison Police Vaishali Pawar Success Story Farmer Family Daughter Overcomes Failures And Achieves Her Dream

Nashik Prison Police Vaishali Pawar Success Story Farmer Family Daughter Overcomes Failures And Achieves Her Dream

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-रामेश्वर अमृते

गंगापूर : तालुक्यातील नेवरगाव येथील शेतकरी कुटुंबातील वैशाली मधुकर पवार मुलीने प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत जिद्द आणि चिकाटी पथक परिश्रमाच्या बळावर आपल्या शेतकरी आई बापाची स्वप्न पूर्ण केले आहे. तीची नाशिक कारागृह पोलीस पदी निवड झाली आहे. तिने मिळवलेल्या यशाने ग्रामीण भागातील मुली कोणत्याही क्षेत्रात मागे नाहीत हे तिने सिद्ध केले आहे. जिद्द चिकाटी व अथक परिश्रमाची तयारी असेल तर यश नक्कीच मिळते हे तिने दाखवून दिले आहे.

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