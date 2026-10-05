Success Story: सकाळी ५ वाजता ग्राउंड अन् रात्रीपर्यंत अभ्यास; वैशालीने जिद्दीने मिळवली कारागृह पोलिसाची वर्दी, शेतकरी कुटुंबातील लेकीची प्रेरणादायी भरारी..

-रामेश्वर अमृतेगंगापूर : तालुक्यातील नेवरगाव येथील शेतकरी कुटुंबातील वैशाली मधुकर पवार मुलीने प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत जिद्द आणि चिकाटी पथक परिश्रमाच्या बळावर आपल्या शेतकरी आई बापाची स्वप्न पूर्ण केले आहे. तीची नाशिक कारागृह पोलीस पदी निवड झाली आहे. तिने मिळवलेल्या यशाने ग्रामीण भागातील मुली कोणत्याही क्षेत्रात मागे नाहीत हे तिने सिद्ध केले आहे. जिद्द चिकाटी व अथक परिश्रमाची तयारी असेल तर यश नक्कीच मिळते हे तिने दाखवून दिले आहे..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.वैशालीचे १ ली ते ७ वी पर्यंतचे प्राथमिक शिक्षण गावातीलच जिल्हा परिषद शाळेत झाले. त्यानंतर ८ वी ते १२ वीचे शिक्षण वाहेगाव येथील सेंट मेरी शाळेत पूर्ण झाले. आई आजारी असल्याने काही काळ शिक्षण थांबवावे लागले.पुढे मुक्तानंद महाविद्यालयातून बी.एस.सी.चे शिक्षण घेत असतानाच तिने स्पर्धा परीक्षा व पोलीस भरतीची तयारी सुरू केली. भरती दरम्यान वैशालीने अनेकदा अपयशाचा सामना करावा लागला.२०२४ मध्ये तिने वनरक्षक भरतीचा पहिला पेपर दिला, त्यात १३८ गुणांच्या मेरिटमध्ये तिने १३५ गुण मिळवले होते.अत्यंत कमी गुणांच्या फरकाने तिला यशाने हुलकावणी दिली. .तसेच वनरक्षक, तलाठी आणि पोलीस भरतीत वारंवार अपयश आले. लग्न करून टाका किती दिवस अभ्यास करणार? अशा प्रकारचे टोमणे गावातील महिला व पाहुण्यांकडून तिच्या आई-वडिलांना ऐकावे लागत असत. या सगळ्या नकारात्मक गोष्टीं बाजूला ठेऊन तिने आपले ध्येय समोर ठेवून सकाळी ५ वाजता उठून अकॅडमीत जाऊन ग्राउंडची तयारी, त्यानंतर अभ्यास आणि रात्री उशिरापर्यंत वाचन असा तिचा खडतर प्रवास होता. लोकांच्या बोलण्यामुळे तिने दिवसा घरी जाणे बंद करून थेट रात्री आठ वाजेच्या बसने घरी जाणे पसंत केले. ग्राउंडच्या सराव काळात प्रकृती बिघडल्याने पांढऱ्या पेशी कमी झाल्या आणि प्रचंड अशक्तपणा आला होता तरीही आई-वडिलांच्या डोळ्यातील स्वप्न वर्दी मिळवण्याची जिद्दीवर तिने मैदान गाजवले. आई-वडिलांसह शिक्षक, भाऊ, बहिणी आणि भाऊजींची खंबीर सात लाभल्याने हे यश मिळवता आले..ग्रामस्थांकडून भव्य सत्कारवैशालीच्या या यशाबद्दल ग्रामस्थांच्या वतीने तिचा सत्कार ता.४ आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाला आ. रमेश बोरनारे, रामलखन दासजी महाराज, गणेश बाबा शिंदे, मा.जिल्हा परिषद सदस्य मधुकरराव वालतुरे,शेतकरी नेते वाल्मिक शिरसाठ,उपसभापती राजेश्वर हिवाळे, ज्ञानेश्वर नरोडे, डॉ. बाबासाहेब भाकरे,पं. स.सदस्य कांताताई गायकवाड, नारायण वालतुरे,ॲड. वैष्णवी मनाळ, प्रवीण वालतुरे,प्रकाश नरोडे, ज्ञानेश्वर नरवडे,दत्तात्रय पवार,पांडुरंग कापे, बाळासाहेब गायकवाड,नामदेव आघाडे, संतोष गायके, विजय चोथे, अहिल्याजी गायके, बाळासाहेब पवार, बाबूराव नरोडे,अशोक कणगरे यांसह ग्रामस्थ नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.जोपर्यंत अंगावर वर्दी मिळत नाही तोपर्यंत लग्न करणार नाही असा निश्चय केला आणि शेतकरी आई बापाचे स्वप्न पूर्ण करायचे जिद्दीने ठरवले.कुटुंबीयांची मिळालेली खंबीर साथ व अपयशाने खचून न जाता सरावात सातत्य ठेवले. मुलगी म्हणून समाजात अनेक नकारात्मक गोष्टी कानावर आल्या त्याकडे दुर्लक्ष करून यश मिळवले .मुलींनी खचून न जाता जिद्द व चिकाटीच्या जोरावर सातत्य ठेवल्यास यश नक्कीच मिळते.वैशाली पवार, नाशिक कारागृह पोलीस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.